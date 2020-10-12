Двух участников встречи с Лукашенко в СИЗО перевели под домашний арест

Пресс-служба Президента Республики Беларусь По словам Воскресенского, встреча с Лукашенко проходила местами на повышенных тонах, но закончилась "конструктивно"

Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Члену инициативной группы Виктора Бабарико, бизнесмену Юрию Воскресенскому и директору минского офиса IT-компании PandaDoc Дмитрию Рабцевичу изменили на домашний арест меру пресечения после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в СИЗО КГБ. Сюжет об этом показали по государственному телеканалу "Беларусь 1".

По словам Воскресенского, встреча с Лукашенко проходила местами на повышенных тонах, но закончилась "конструктивно". Бизнесмен сказал, что ему поручили готовить предложения к поправкам в Конституцию и изложить подходы по освобождению ряда лиц, которые "оказались не так общественно опасными для нашей страны, как казались на первом этапе".

Рабцевич же заявил, что намерен остаться в Белоруссии и дальше работать в IT-сфере. "Мне кажется, что IТ-страна построена: есть плацдарм, знания, навыки у сотрудников, есть хорошие условия, в частности декрет и льготы, которые позволяют в будущем развивать отрасли в том разрезе, который есть сейчас. Для бизнеса созданы все условия. Возможно, декрет будет дорабатываться, изменяться", - отметил он в эфире госканала.

По его словам, формат беседы с Лукашенко был "ненапряженный, простой". "Атмосфера была - с целью построить диалог о том, как выходить из ситуации, какие есть идеи по поводу внесения изменений в конституционный строй. Диалог состоялся", - заявил Рабцевич, добавив, что намерен "работать и развиваться".

По мнению TJournal, о "потеплении" в отношениях Лукашенко с оппозицией речь не идет: Воскресенский и Рабцевич пошли на сделку с государством, в том числе для того, чтобы освободить задержанных сотрудников компании PandaDoc.

О том, что ситуация не изменилась, свидетельствуют и воскресные столкновения участников "Марша гордости" с милицией. Спецтехника, автобусы с силовиками и военные грузовики для перевозки личного состава были стянуты в различные места в центре Минска. Милиция пустила в ход перцовый газ, в ответ сторонники оппозиции стали забрасывать силовиков цветочными вазонами и уличной мебелью. По данным правозащитного центра "Весна", задержаны около 600 человек, некоторые из них пострадали. Задержания проходили в жесткой форме с применением резиновых дубинок, щитов, водометов. Среди задержанных есть журналисты как российских, так и местных СМИ, в том числе государственных.

Tut.by отмечает, что за последнюю неделю в эфире госканала ОНТ дважды появлялись интервью с Юрием Воскресенским из СИЗО. По словам жены бизнесмена Алеси Воскресенской, 10-минутное интервью и часовая беседа с Юрием, которую показали по телевидению, вызвала у нее недоумение, а у адвоката бизнесмена - массу юридических вопросов.

"Об интервью Юрий сообщил адвокату постфактум, я же узнала о том, что с мужем встречались журналисты, из письма, которое он датировал 5 октября, - рассказала она. - В письме он сообщил, что не смог отказаться от "предложения публично выступить на госканале". При этом за два месяца в СИЗО Воскресенская ни разу не смогла добиться свидания с мужем. Не помешала этим интервью и "вторая волна" заболеваемости коронавирусом.

"Могу предположить, что после интервью Александра Лукашенко российским СМИ, где он упомянул фамилию Воскресенского и сказал о нем, как "о жутко понравившемся" человеке, Юра стал той аккредитованной фигурой для госканалов, через которую можно, во-первых, объяснить суть происходивших событий в нужном ракурсе, во-вторых, донести до широких слоев общественности определенную сегодняшнюю позицию. Скажем так, для меня эти интервью - очевидный способ выразить коммуникативную интенцию, то есть намерения действующей власти", - полагает Воскресенская.

По ее мнению, Юрий соглашается на эти интервью, имея серьезные проблемы со здоровьем и переживая за семью и бизнес. "В письмах, которые я получаю от Юрия, он пишет, что состояние его здоровья ухудшается", - заявила она. Словам мужа в интервью она не верит, заверяя, что в сюжетах и интервью есть формулировки, которые для него нехарактерны. По словам Алеси, она выписала супругу некоторые газеты, однако он их не получает, зато "каждый день им в камере включают белорусские каналы".

Адвокат Воскресенского Михаил Кирилюк также заявил, что о последних записях для телевидения бизнесмен сообщил ему постфактум. "Мне кажется, его убедили, что благодаря этим интервью к нему могут хорошо относиться. По крайней мере, то, почему он согласился на запись, он объяснил мне так: "Я сотрудничаю со следствием. Возможно, они исполнят наше ходатайство об изменении меры пресечения". При этом все ходатайства, просьбы и жалобы к начальнику КГБ, чтобы Воскресенскому изменили меру пресечения и освободили из-под стражи, остаются без должного внимания.