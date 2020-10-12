В Греции совершено нападение на бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который приехал на встречу с грузинскими эмигрантами

Mikheil Saakashvili / Facebook Возле здания, где должно было состояться мероприятие, на политика набросился молодой человек в капюшоне

Mikheil Saakashvili / Facebook

В Греции совершено нападение на бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который приехал на встречу с грузинскими эмигрантами. Возле здания, где должно было состояться мероприятие, на политика набросился молодой человек в капюшоне, передает РИА "Новости". Судя по опубликованным видеокадрам, он несколько раз ударил Михаила Саакашвили по голове. После этого полицейский спецназ распылил слезоточивый газ, чтобы разрядить обстановку. В итоге пострадали несколько женщин.

Митинг в связи с приездом Саакашвили в Грецию устроила грузинская диаспора. Перед кинотеатром "Европа", в котором выступал бывший лидер Грузии, пришли как его сторонники, так и противники. В основном это были женщины, некоторые из них скандировали "Миша" и "Сакартвело" (эндоним Грузии, "страна картвелов").

Как рассказал Михаил Саакашвили, в толпе оказались его недоброжелатели. "Несколько человек в масках по-воровски подкрались к нам и попытались напасть. Греческий спецназ использовал слезоточивый газ, и несколько женщин, находящиеся в большой массе людей, пострадали, - пояснил он. - Хочу обратиться к Иванишвили и "Кала" (Бидзина Иванишвили и Каха Каладзе - председатель и генсек правящей в Грузии партии. - Прим. РИА "Новости"): вам больше ничего не осталось сделать? Вам это не поможет".

Михаил Саакашвили в 1993 году работал юристом-консультантом в государственном комитете Грузии по защите прав человека, а позднее учился в Колумбийском университете (Нью-Йорк), Международном институте прав человека в Страсбурге, Флорентийской академии права и Гаагской академии международного права. Он владеет английским, французским, русским, украинским и испанским языками.

В 1995 году Михаил Саакашвили вернулся в Грузию и был избран депутатом грузинского парламента от партии "Союз граждан Грузии", возглавляемой его другом Зурабом Жванией. Через год Саакашвили занял пост председателя парламентского комитета по конституционным и юридическим вопросам.

В августе 1998 года Саакашвили возглавил парламентскую фракцию "Союза граждан Грузии", поддерживавшую на тот момент президента Эдуарда Шеварднадзе. В 1999 году Саакашвили снова был избран депутатом парламента, а с января 2000 года он стал представителем Грузии в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

В октябре 2000 года Саакашвили был назначен министром юстиции Грузии. На этом посту он пытался ввести обязательную наркологическую экспертизу для чиновников, сам публично сдавал кровь на анализ. Министр также выступал за конфискацию имущества госслужащих, если они не смогут доказать законность его происхождения.

В сентябре 2001 года Михаил Саакашвили подал в отставку, обвинив президента и членов правительства в коррупции. В том же году он был избран депутатом городского собрания Тбилиси.

В 2002 году Саакашвили создал оппозиционную политическую организацию "Национальное движение". В июне того же года он стал председателем тбилисского городского собрания.

После парламентских выборов 2 ноября 2003 года Михаил Саакашвили вместе с Зурабом Жванией и спикером парламента Нино Бурджанадзе стал одним из инициаторов массовых демонстраций протеста против режима Шеварднадзе. Оппозиция обвинила власти в фальсификации результатов выборов и потребовала отставки правительства и проведения новых выборов. Акции протеста 20-23 ноября 2003 года завершились бескровной сменой власти (так называемая "революция роз").

В 2004 - 2013 годах Саакашвили занимал должность президента Грузии. На этом посту он инициировал проведение широких реформ в стране, главными принципами которых были дебюрократизация, либерализация и приватизация. В частности, были радикально упрощены процедуры обращения граждан в органы власти (получение справок, оформление документов на собственность и паспорта). Количество налогов уменьшено с 22 до 6, а сами налоги существенно упрощены. Тарифов на импорт всего три: 0 % - для большинства товаров, 5 % или 12 % - на продовольствие и стройматериалы.

С 2004 года государство распродало огромную часть своей собственности: землю, гостиницы, промышленные и инфраструктурные объекты.

Тем не менее, в Грузии накапливались социально-экономические проблемы, а в обществе росло недовольство президентом-реформатором. 27 октября 2013 года победу на президентских выборах одержал кандидат от коалиции "Грузинская мечта" Георгий Маргвелашвили, набравший 62,12% голосов избирателей. Вечером 28 октября Михаил Саакашвили выступил пред гражданами Грузии с прощальным телеобращением, в котором, в частности, сказал, что 10 лет назад он вместе со своим народом "начал путешествие в будущее, но не обещал, что путь удастся пройти до конца". "Это было увлекательное путешествие, и это будущее настало сегодня. И оно принадлежит вам", - отметил Саакашвили.

В тот же день Саакашвили покинул пределы Грузии, уехав в Бельгию для встречи с европейскими лидерами в Брюсселе. В декабре 2013 года он вернулся в Грузию и преподавал в американской Школе права и дипломатии имени Флетчера при Университете Тафтса.

В 2014 году Генпрокуратура Грузии заочно предъявила Саакашвили обвинения по делам о превышении должностных полномочий, растрате бюджетных средств, разгоне акции оппозиции в ноябре 2007 года, погроме в телекомпании "Имеди", изъятии собственности у миллиардера Бадри Патаркацишвили, в связи с избиением депутата Валерия Гелашвили и по делу об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани.

2 августа 2014 года суд заочно арестовал экс-президента. Саакашвили назвал уголовное преследование исключительно политическим и возбужденным по указанию экс-премьера Грузии, лидера правящей коалиции "Грузинская мечта" Бидзины Иванишвили, за которым, по его мнению, стоит Россия.

В сентябре 2014 года Саакашвили переехал в США. А в декабре 2014 года ему предложили стать вице-премьером в правительстве Украины, но он отклонил это предложение, поскольку чтобы стать вице-премьером, он должен был бы отказаться от грузинского гражданства.

В итоге президент Украины Петр Порошенко назначил Саакашвили главой Одесской области и даровал ему гражданство в мае 2015 года. Однако почти сразу после этого у губернатора начался конфликт с представителями центральной власти в Киеве, который вылился в прямые обвинения Порошенко в покровительстве коррупции.

В результате в мае 2017 года Саакашвили подал в отставку с поста главы региона, заявив о создании оппозиционной партии "Движение новых сил" и готовности активно участвовать в политической жизни Украины. Однако два месяца спустя, в июле 2017 года, когда Саакашвили был за рубежом, Петр Порошенко лишил его гражданства.

Несмотря на это, в сентябре 2017 года Саакашвили при поддержке своих соратников смог прорваться на территорию Украину и попытался через суд получить статус гражданина, который нуждается в защите. Его сторонники начали в Киеве кампанию протестов с требованием отставки президента Порошенко и возвращения гражданства Саакашвили. Однако украинские суды отказались удовлетворить его ходатайство.

В феврале 2018 года Саакашвили был задержан в Киеве и выдворен в Польшу. Не имея к тому времени ни грузинского, ни украинского гражданства, он получил вид на жительство в Нидерландах, подданной которых является его супруга. В самой Грузии Саакашвили был заочно приговорен к трем годам тюрьмы по обвинениям в противоправных действиях во время пребывания на посту президента страны с 2004 по 2013 год. В мае 2019 года новый президент Украины Владимир Зеленский аннулировал решение своего предшественника и вернул Саакашвили украинское гражданство. Сейчас грузинский политик возглавляет исполнительный комитет Национального совета реформ Украины.

В сентябре Михаил Саакашвили выразил готовность вернуться в большую политику на родине и возглавить правительство Грузии, если на парламентских выборах 31 октября победу одержит оппозиция.