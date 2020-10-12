paulgrecaud / DepositPhotos Евросоюз продлил на год санкции против РФ за применение химоружия, в том числе по делу Скрипалей

paulgrecaud / DepositPhotos

Евросоюз продлил санкции против лиц и организаций России и Сирии, связанных с разработкой и применением химического оружия, включая инцидент с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери в 2018 году. Об этом сообщается на сайте Европейского Совета.

"Совет сегодня решил продлить режим, позволяющий ЕС вводить ограничительные меры в отношении лиц и организаций, участвующих в разработке и применении химического оружия, на один год, до 16 октября 2021 года", - говорится в сообщении. Срок действия предыдущего пакета санкций оканчивался 16 октября. "Целью режима санкций ЕС является поддержка глобального запрещения химического оружия, установленного Конвенцией о запрещении химического оружия, в условиях учащения химических атак по всему миру", - напомнили в ЕС.

Под ограничения, введенные Советом Европы в июне 2018 года, подпадают девять лиц, четверо из которых подозреваются в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери в 2018 году. Это начальник Главного управления Генштаба ВС России (бывшего ГРУ) Игорь Костюков, его первый заместитель Владимир Алексеев, а также Анатолий Чепига (Руслан Боширов) и Александр Мишкин (Александр Петров), которых Лондон считает сотрудниками ГРУ, применившими боевое отравляющее вещество в Солсбери против Скрипаля.

Кроме россиян под такие санкции ЕС попали пять представителей режима сирийского президента Башара Асада. Их в Европе подозревают в неоднократном применении химоружия против боевиков. Кроме физических лиц под санкции попал сирийский Центр научных исследований и разработок (SSRC), который подозревается в разработке химоружия. Попавшим под санкции запрещен въезд в Евросоюз, гражданам ЕС запрещено с ними сотрудничать и им помогать, а их счета в ЕС и имущество должны быть заморожены.