Препараты, которые дают заразившемуся коронавирусом президенту США Дональду Трампу, способны отразиться на его психическом состоянии и повысить риск принятия им неадекватного решения о применении ядерного оружия. Такое мнение привела в воскресенье газета The New York Times.

Опрошенные изданием эксперты обратили внимание на то, что склонность Трампа к непредсказуемым поступкам и заявлениям усугубилась после заражения. Представитель команды врачей главы государства Брайан Гарибальди сообщал, что, помимо курса лечения противовирусным препаратом ремдесивир, американский лидер принимал дексаметазон - стероид, который может вызывать у человека чувство эйфории, внезапные приливы энергии и даже ощущение неуязвимости. Их признаки газета усмотрела в том, что президент, несмотря на свое состояние, активно пользовался Twitter и давал по два-три интервью в сутки.

Кроме того, отмечается, что в отчетах лечащего врача президента Шона Конли не было подробной информации о нюансах состояния Трампа и обо всех препаратах, которые ему давали. "История попыток напустить тумана в отношении состояния президентов стара как мир", - заявил профессор Массачусетского технологического института Випин Наранг.

"Проблема заключается в том, что декс [дексаметазон] способен превратить человека в параноика или одержимого. Мы не знаем, сколько этого препарата ему дали. Если он посреди ночи отдаст приказ, а его никто не остановит, все будет зависеть от готовности его военного помощника не передать приказ по назначению и от готовности конкретного дежурного в центре военного командования не принять приказ к исполнению", - подытожил эксперт.

Директор проекта информированности о ядерных вооружениях в Федерации американских ученых Ханс Кристенсен также заявил, что "ядерной кнопки не должен касаться палец президента, принимающего лекарства". В федеральном правительстве США отказались говорить, приняты ли особые меры предосторожности на случай описанного выше сценария.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси ранее представила законопроект о формировании специальной комиссии для оценки способности президента осуществлять руководство страной. Эта комиссия будет нести ответственность за соблюдение 25-й поправки к Конституции США, согласно которой вице-президент занимает пост главы государства в случае досрочного прекращения полномочий президента, его недееспособности. Кроме того, поправка определяет порядок установления временной недееспособности американского лидера, при которой вице-президент начинает исполнять обязанности главы Белого дома.

Таким образом постоянная комиссия может отстранить главу государства "в случае его недееспособности". В случае утверждения законопроекта конгрессменами инициатива попадет в Сенат, который находится под контролем республиканцев. Согласно публикации, глава государства может быть временно недееспособен, находясь под наркозом во время хирургической операции. Такое случалось с Рональдом Рейганом в 1985 году и с Джорджем Бушем-младшим в 2002-м и 2007 годах.