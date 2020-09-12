Координационный совет (КС) белорусской оппозиции, почти все члены президиума которого находятся под арестом или вынуждены были покинуть Белоруссию, продолжит работу без президиума, говорится на сайте КС

Фото: Координационный совет / youtube.com Светлана Алексиевич

Фото: Elke Wetzig / commons.wikimedia.org

Координационный совет (КС) белорусской оппозиции, почти все члены президиума которого находятся под арестом или вынуждены были покинуть Белоруссию, продолжит работу без президиума, говорится на сайте КС. Согласно изменениям в регламенте, в случае, если у членов президиума нет возможности принимать решения, они принимаются основным составом Совета простым большинством голосов.

При этом сам состав президиума остался прежним. Также сохраняются приоритеты работы КС: прекращение насилия и привлечение виновных к ответственности, освобождение политических заключенных и проведение новых честных выборов президента. КС также намерен в ближайшее время запустить новые инициативы, которые помогут "сделать поддержку белорусов видимой".

Напомним, в президиум Координационного совета вошли лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич, координатор штаба незарегистрированного кандидата в президенты Виктора Бабарико Мария Колесникова, доверенное лицо экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской Ольга Ковалькова, бывший гендиректор Купаловского театра Павел Латушко, медиатор Лилия Власова, представитель Минского тракторного завода Сергей Дылевский и юрист Максим Знак.

На свободе в Белоруссии остается только Светлана Алексиевич. Мария Колесникова и Максим Знак арестованы по уголовному делу о "публичных призывах к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя" Белоруссии. Оба проходят по нему в качестве подозреваемых.

Колесникову похитили 7 сентября и пытались насильственно вывезти на Украину, но на границе она оказала сопротивление порвала свой паспорт. Ее местонахождение оставалось неизвестным в течение двух суток, позже выяснилось, что она находится в СИЗО N1 Минска. В субботу выяснилось, что ее по неизвестным причинам перевели из СИЗО в следственную тюрьму "Жодино".

Лилия Власова отбывает административный арест за участие в несанкционированном митинге. Также на нее заведено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. Сергей Дылевский также находится под административным арестом. Ольгу Ковалькову, которая отбыла 10 суток ареста и получила еще 15 суток, из СИЗО вывезли на белорусско-польскую границу. Павел Латушко тоже находится в Польше. В погранкомитете Белоруссии сообщали, что его вывез посол Польши в Белоруссии Артур Михальский на автомобиле дипмиссии.

Светлану Алексиевич в конце августа вызвали в Следственный комитет Белоруссии в качестве свидетеля по уголовному делу о создании Координационного совета оппозиции. Допрос длился около 40 минут. Писательница отказалась свидетельствовать против себя.

9 сентября Алексиевич сообщила, что к ней в квартиру пытаются попасть неизвестные, донимая ее звонками в дверь. В связи с этим она созвала к себе журналистов, а затем в ее квартире собрались послы стран ЕС. Писательница подчеркнула, что не собирается добровольно покидать страну.