Президент США Джо Байден планирует объявить, что в ближайшие месяцы выведет всех американских военных из Афганистана. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с планами главы Белого дома

Official White House Photo by Adam Schultz / Flickr Таким образом, тысячи американских военнослужащих останутся в Афганистане после 1 мая - крайнего срока, который администрация бывшего президента США Дональда Трампа обсуждала в прошлом году с представителями движения "Талибан"*

U.S. Army photo by Sgt. Ken Scar, 7th Mobile Public Affairs Detachment / DVIDS

Президент США Джо Байден планирует объявить, что в ближайшие месяцы выведет всех американских военных из Афганистана. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с планами главы Белого дома.

"Президент Байден выведет всех американских военных из Афганистана, (. . .) завершив вывод к 20-й годовщине терактов 11 сентября 2001 года, которые втянули США в самую длительную войну", - пишет издание.

Согласно источникам газеты, об этом решении Байден объявит в среду. Таким образом, тысячи американских военнослужащих останутся в Афганистане после 1 мая - крайнего срока, который администрация бывшего президента США Дональда Трампа обсуждала в прошлом году с представителями движения "Талибан"*.

"Если мы нарушим крайний срок 1 мая и при этом у нас не будет плана по дальнейшему выводу сил, то мы вновь окажемся в войне с "Талибаном"*, а это не то, что президент Байден считает национальным интересом", - сказал один из источников издания.

При этом во время своей избирательной кампании Байден заявлял, что намерен оставить в Афганистане контртеррористический контингент численностью около 1500 военнослужащих. Теперь, вероятно, его планы изменились, предполагает газета.

Собеседник отметил, что Вашингтон сосредотачивается на решении других проблем, не только внутренних, но и внешнеполитических. Все большую угрозу представляет "агрессивная Россия", а также Северная Корея и Иран, продолжающие свои ядерные программы. В Белом доме также озабочены угрозами, исходящими из Китая, а также Сирии, Йемена, некоторых африканских стран.

"Афганистан просто не поднимается до уровня других угроз на данный момент", - пояснил человек. Но он заверил, что США не "отворачиваются" от Афганистана и будут дипломатически поддерживать действующее там правительство.

Между тем некоторые американские чиновники полагают, что уход американской армии из Афганистана приведет к краху кабульского правительства. А это может перечеркнуть все успехи, достигнутые за последние двадцать лет в области здравоохранения, образования и защиты прав афганских женщин.

Вашингтон заключил соглашение с движением "Талибан"* 29 февраля 2020 года, чтобы запустить мирный процесс в Афганистане. "Талибан"* обязался не использовать территорию Афганистана для подрыва безопасности США и их союзников, а США - вывести войска за 14 месяцев, если талибы* будут соблюдать достигнутые договоренности, передает "Интерфакс".

Однако ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон не собирается спешить с выводом войск из Афганистана. Позднее председатель Комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адам Смит сообщил, что в настоящее время администрация президента США Джо Байдена изучает возможности достижения договоренностей с движением "Талибан"* о продлении срока пребывания американских войск в Афганистане.

Официально в Афганистане насчитывается 2500 американских военнослужащих, однако сейчас их примерно на одну тысячу больше, пишет газета. Кроме того, в Афганистане находятся еще 7 тысяч иностранных военных. В основном они прибыли из стран, входящих в НАТО.

Почти 20 лет боевых действий в Афганистане обошлись бюджету США в триллионы долларов. За это время в Афганистане были убиты больше двух тысяч американских солдат и служащих, а также 100 тысяч мирных жителей.