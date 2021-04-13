Президент США Джозеф Байден провел во вторник телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Обсуждались региональные и глобальные вопросы, включая намерение США и России поддерживать диалог о стратегической стабильности в области контроля над вооружениями и по вопросам безопасности. В частности, стороны затронули и вопросы, связанные с продлением срока действия договора о сокращении стратегических вооружений. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Президент Байден дал ясно понять, что США будут действовать твердо ради защиты своих национальных интересов в ответ на такие действия России как кибератаки и вмешательство в выборы.

Глава США подчеркнул непоколебимую приверженность своего государства сохранению суверенитета Украины и ее территориальной целостности. Президент выразил озабоченность в связи неожиданным наращиванием российского военного присутствия в оккупированном Крыму и вблизи с границами Украины и призвал Россию к деэскалации напряженности.

- Рубль и рынок акций РФ выросли благодаря новостям о телефонной беседе Байдена с Путиным



Президент Байден отметил, что его цель - строить стабильные и предсказуемые отношения с Россией, в соответствии с интересами США. Он предложил провести в ближайшие месяцы встречу лидеров США и России на территории третьей страны - для обсуждения всего комплекса вопросов, стоящих перед США и Россией.

Сообщение о телефонном разговоре президентов размещено и на сайте Кремля. Из него следует, что беседа состоялась по инициативе американской стороны.

"Джозеф Байден подтвердил переданное ранее приглашение президенту России принять участие в Климатическом саммите, который пройдет в режиме видеоконференции 22-23 апреля, - говорится в пресс-релизе. - С обеих сторон выражена готовность к продолжению диалога по важнейшим направлениям обеспечения глобальной безопасности, что отвечало бы интересам не только России и США, но и всего мирового сообщества".

По утверждению Кремля, Байден "высказал заинтересованность в нормализации положения дел на двустороннем треке и налаживании стабильного и предсказуемого взаимодействия по таким острым проблемам, как обеспечение стратегической стабильности и контроль над вооружениями, иранская ядерная программа, ситуация в Афганистане, глобальное изменение климата".

Как отметили в пресс-службе, "при обмене мнениями по внутриукраинскому кризису Путин изложил базирующиеся на минском "комплексе мер" подходы к политическому урегулированию".

"Условлено дать указания соответствующим ведомствам проработать затронутые в ходе телефонного разговора вопросы", - говорится в сообщении.

Отметим, что в кремлевском пресс-релизе отсутствует информация о готовности США "непоколебимо" бороться за сохранение суверенитета Украины, о противодействии российским кибератакам и о концентрации войск в "оккупированном Крыму".

Телефонный разговор двух президентов состоялся впервые после того, как Байден дал утвердительный ответ на вопрос журналиста американского телеканала ABC News о том, считает ли тот российского президента "убийцей". Тогда на это негативно отреагировали в Кремле и Госдуме.

Путин сообщил тогда, что не хочет заочно "пикироваться" с американским коллегой, и предложил ему пообщаться онлайн. В США предложение о разговоре не поддержали.

На фоне сообщений о телефонном разговоре Путина и Байдена, который выразил готовность строить "стабильные и предсказуемые" отношения с Россией, рубль стал укрепляться. Курс доллара упал на 1,2 рубля - до 76,16 рубля по состоянию на 18:53, свидетельствуют данные Московской биржи. На минимуме стоимость американской валюты падала до 75,95.

Новость отразилась позитивно не только на курсе российской валюты, но и на фондовом рынке, передает РБК. После сообщения о телефонном разговоре президентов России и США основные индексы российского рынка акций выросли. Индекс Мосбиржи завершил основную сессию ростом на 0,1%, до 3526,3 пункта. Индекс РТС прибавил 1,82% по отношению к уровню предыдущего закрытия и поднялся до 1458,51 пункта.