На Украине стартовала иммунизация граждан вакциной от COVID-19 CoronaVac производства китайской компании Sinovac, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Первыми будут прививки маломобильные группы, инвалиды и те, кто о них заботится", - сказано в сообщении на странице ведомства в Facebook.

Подчеркивается, что этой вакциной будут прививать педагогов, которые будут привлечены к Внешнему независимому оцениванию (ВНО, аналог ЕГЭ) в 2021 году, олимпийцев и паралимпийцев, которые будут представлять Украину на соревнованиях в Токио в 2021 году и сотрудников патрульной полиции.

Для полной иммунизации от COVID-19 нужно две дозы вакцины, интервал введения которых составляет 28 дней.

Ранее начало вакцинации украинцев вакциной Sinovac анонсировал министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве во вторник. "Минздрав закончил все процессы проверки и лабконтроля вакцины и сегодня начинаем процесс вакцинации этой вакциной", - сказал он.

Максим Степанов отметил, что на Украину уже поставили 215 тыс. доз вакцины, а остальные 1,7 млн доз будут поставлены в апреле-мае, передает "Интерфакс".

По его словам, на протяжении недели ожидаются поставки 117 тыс. доз вакцины Pfizer в рамках инициативы COVAX. Этой вакциной планируется прививать граждан, находящихся в интернатах, домах для лиц пожилого возраста, а также сотрудников этих учреждений.

Кроме того, на Украине ранее началась вакцинация произведенным в Индии препаратом Covishield, разработанным компанией AstraZeneca совместно с Оксфордским университетом. Всего в страну было завезено 500 тыс. доз этой вакцины. От российского препарата "Спутник V" Киев отказался, отмечает ТАСС.