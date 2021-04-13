В прошлом месяце из-за контейнеровоза Ever Given длиной в 400 метров на несколько дней в Суэцком канале образовалась масштабная пробка из судов, контейнеровозов и танкеров

Suez Canal Authority / Facebook Администрация Суэцкого канала оценила ущерб от аварии в 1 млрд долларов

Suez Canal Authority / Facebook

Контейнеровоз Ever Given арестован из-за задержек с выплатой компенсаций за мартовскую аварию, пишет "Коммерсант" со ссылкой на египетскую газету Shorouk. Решение было принято судом египетского города Исмаилия по экономическим делам.

"В соответствии с решением суда судно будет конфисковано и будет находиться под контролем суда, а компании-оператору запрещено им распоряжаться <...>, пока не будут выплачены компенсации администрации Суэцкого канала в размере 900 миллионов долларов", - сообщило издание со ссылкой на осведомленные источники.

Об аресте контейнеровоза заявил глава управления Суэцкого канала Усама Рабиа. Чиновник рассказал, что выплату компенсаций задерживает зафрахтовавшая судно компания. Она обязана оплатить 90% нужной суммы, но "не хочет выплачивать ничего", утверждает господин Рабиа.

В прошлом месяце из-за контейнеровоза Ever Given длиной в 400 метров на несколько дней в Суэцком канале образовалась масштабная пробка из судов, контейнеровозов и танкеров. Администрация Суэцкого канала оценила ущерб от аварии в 1 млрд долларов.

Расследование допущенных контейнеровозом нарушений планируется закончить к четвергу, 15 апреля. После этого должны возобновиться переговоры по компенсации.

Источник ТАСС в управлении канала добавил, что сегодня экипаж сужна будет официально уведомлен о судебном решении и должен будет его исполнить, из-за чего контейнеровоз не сможет продолжить путь, пока не решится вопрос с компенсацией.

Суэцкий канал оказался полностью заблокированным с 23 по 29 марта. Движение по нему возобновилось после того, как Ever Given сумели снять с мели. За неделю простоя канала мировая торговля потеряла до 10 млрд долларов.

Сумма требуемой компенсации включает затраты администрации на снятие Ever Given с мели, ремонт судна, потери канала вследствие его блокировки. В иске администрация Суэцкого канала опирается на соответствующую статью египетского Закона о морской торговле, разрешающую конфисковать судно по решению специального суда.

Между тем, советник президента Египта Мохаб Мамиш ранее говорил, что владелец контейнеровоза настроен разрешить вопрос с компенсацией за блокировку Суэцкого канала "мирным путем" и дело вряд ли дойдет до суда.