Власти США не намерены отзывать из России посла Джона Салливана в ответ на вызов посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова на консультации в Москву, сообщил ТАСС представитель Госдепартамента

US State Department

Власти США не намерены отзывать из России посла Джона Салливана в ответ на вызов посла РФ в Вашингтоне Анатолия Антонова на консультации в Москву, сообщил ТАСС представитель Госдепартамента. Ранее CNN со ссылкой на двух чиновников сообщал, что администрация президента США Джо Байдена приняла решение оставить Салливана послом в Москве.

Представитель Госдепа сообщил, что у ведомства нет планов отзывать посла Салливана в ответ на решение РФ. "Работа, которую он и другие преданные своему делу дипломаты США в России выполняют каждый день, жизненно важна для продвижения американских интересов и наших двусторонних отношений", - сказал он, добавив, что в Госдепартаменте"по-прежнему привержены открытию каналов связи с российскими властями как для продвижения интересов США, так и для снижения рисков неверных оценок [ситуации в отношениях] между нашими странами".

Джон Салливан был назначен послом США в Москве во время президентства Дональда Трампа. По сведениям CNN, Байден пока еще не определился с кандидатами на большинство должностей в посольском корпусе.

17 марта телеканал ABC News показал эксклюзивное интервью с Байденом, в ходе которого президент утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина "убийцей". После этого российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова вызвали в Москву на консультации "с целью проанализировать, что делать и куда двигаться в контексте отношений с США". Между тем американские власти регулярно заявляют о том, что вполне способны сотрудничать с Россией в ряде сфер, представляющих взаимные интересы.