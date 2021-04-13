Lancet: ученые опровергли повышенную смертоносность британского штамма коронавируса

Pixabay.com Малое исследование показало, что "британский" штамм не вызывает более тяжелого течения болезни, а смертность в обоих вариантах вируса оставалась на одном уровне (16% у "британского, 17% у "уханьского")

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"Британский" штамм коронавируса не является более смертоносным, чем обычный вариант COVID-19, а также не вызывает более тяжелых осложнений, пишет медицинский журнал Lancet.

По данным врачей, единственным отличием штамма является его скорость распространения - "британский" вариант заражает людей быстрее и проще, чем "уханьский", примерно на 35%. Также они установили, что против обоих штаммов действуют все известные на данный момент вакцины.

В журнале опубликованы два исследования историй болезни - одно малых масштабов, с участием 496 больных, и одно крупное, в котором собраны данные 37 тысяч пациентов. "Наши данные, учитывая контекст и ограничения практических исследований, дают первоначальную уверенность в том, что степень серьезности у госпитализированных с B.1.1.7 значимо не отличается от серьезности у людей с другим [штаммом]", - подчеркнули авторы заметки.

Малое исследование показало, что "британский" штамм не вызывает более тяжелого течения болезни, а смертность в обоих вариантах вируса оставалась на одном уровне (16% у "британского, 17% у "уханьского"). Единственным отличием оказалась вирусная нагрузка - у пациентов с новым вариантом было больше частиц вируса в крови. При этом пациентам с "британским штаммом" чаще назначали кислородные маски (44% против 30%), однако, по словам исследователей, это может быть связано не только с тяжестью коронавирусной инфекции. Поэтому этот признак в своих выводах ученые не учитывали.

Крупное исследование подтвердило выводы малого, а также установило, что "британский" штамм не повышает шансов повторного заражения. Ученые посчитали скорость распространения обоих вариантов инфекции, и выяснили, что "британский" штамм примерно на 35% заразнее. Ученые не обнаружили никакой статистически значимой связи между тяжестью симптомов и количеством больных с "британским" штаммом: когда в том или ином регионе Англии, Шотландии или Уэльса увеличивалось количество пациентом с "британским" штаммом, количество случаев тяжелого течения COVID-19 в этом регионе не увеличивалось и зачастую изменялось по независимой закономерности. Не оказалось значимой связи и между количеством пациентов с "британским" штаммом и уровнем повторного заражения.

Британский вариант COVID-19, известный как B.1.1.7, обнаружили в конце 2020 года. Он является одним из нескольких недавно появившихся штаммов коронавируса. Его распространение зафиксировано в странах Европы и в США.

Профессор клеточной микробиологии в Редингском университете Саймон Кларк заявил, что высокая летальность вместе с быстрым распространением означают, что "данный вариант вируса представляет серьезную проблему для систем здравоохранения и политических стратегов".

В январе британские власти, ссылаясь на ряд исследований, заявляли, что новый вариант коронавируса может быть на 40% смертоноснее, а в исследовании, проведенном Эксетерским университетом, заявлялось о еще более высоком уровне смертности - 64%. Тогда исследователи сравнили данные почти 55 тысяч пар участников, у которых выявили коронавирус между октябрем и январем и наблюдали за ними в течение 28 дней. Выяснилось, что вероятность летального исхода для инфицированных новым вариантом на 64% выше. В частности, смертность увеличилась с 2,5 до 4,1 на 1000 случаев.