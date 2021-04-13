Генеральный секретарь Североатлантического союза Йенс Столтенберг во время пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в штаб-квартире НАТО в Брюсселе заявил, что Россия не имеет права вмешиваться в процесс сближения Украины с НАТО. Он обвинил Москву в попытках возродить сферу своего влияния, передает "Немецкая волна".

Столтенберг считает: "Россия сейчас пытается возродить сферу влияния, когда она пытается решать, что ее соседи могут делать. Это тот мир, который мы стараемся оставить позади, где большие государства решали, что малые соседи могли делать".

"Когда Украина будет готова к членству в НАТО - это будут решать 30 государств - членов НАТО. Никто другой не имеет ни малейшего права пытаться вмешаться в этот процесс", - подчеркнул Столтенберг.

Заседание комиссии НАТО-Украина было созвано по просьбе Украины, чтобы обсудить наращивание Россией войск у границ с Украиной, а также эскалацию в Донбассе.

Напомним, министр обороны России Сергей Шойгу сообщил во вторник, что НАТО сосредоточит вблизи российских границ 40 тысяч военнослужащих и 15 тысяч единиц военной техники. Он выступил на совещании военачальников в Североморске. По словам Шойгу, американские войска перебрасываются из Северной Америки в Европу. Основные силы концентрируются в Причерноморье и Балтийском регионе, сказал министр.

По его словам, Североатлантический союз ежегодно проводит в Европе до 40 крупных мероприятий оперативной подготовки. Эти мероприятия, считает Шойгу, имеют явную антироссийскую направленность.