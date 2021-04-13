Правительство Японии официально разрешило слить в океан массив воды с аварийной атомной электростанции "Фукусима-1", который, по словам руководства страны, очищен от радиоактивных веществ. Как сообщает агентство Kyodo, следующие два года власти будут готовиться к сбросу воды и перепроверять ее чистоту. Китай и Южная Корея уже заявили о своей обеспокоенности в связи с новостями.

Как сообщает Reuters, решение о сбросе воды принято в связи с тем, что к лету 2022 года хранилища для радиоактивной воды на станции будут заполнены. "Утилизация [воды] является неизбежной проблемой при выводе [АЭС] из эксплуатации. Правительство обеспечит безопасность этого процесса и примет все меры, чтобы избежать ущерба от распространения неверной информации", - заявил премьер-министр Японии Есихидэ Суга.

По словам главы правительства, на подготовку к сбросу отведено два года. В это время будет подготовлено и проверено дополнительное оборудование, а также вновь проверена концентрация радиоактивных веществ в воде. Сейчас в баках "Фукусимы-1" находится более 1, 25 млн тонн воды.

В кабмине признали, что вода содержит в себе изотопы трития, который оттуда извлечь технически не удается. В связи с этим жидкость будут разбавлять чистой водой. Суга подчеркнул, что во время сброса в океан концентрация радиоактивных веществ будет соответствовать норме, установленной Всемирной организацией здравоохранения для питьевой воды. В правительстве Японии заверили, что уже сейчас концентрация радиоактивных частиц в жидкости составляет "менее чем 1/40 от национальных стандартов".

Национальная федерация рыболовных кооперативов выступила с протестом против решения правительства, отметив, что сброс радиоактивной воды в океан "вообще неприемлем". Рыбопромышленники опасаются убытков после того, как зараженную воду начнут сбрасывать. Правительство заверило, что будет отслеживать наличие радиоактивных частиц в рыбопродуктах.

Также озабоченность новостями выразили Китай и Южная Корея, отметившие, что слив воды, содержащей токсичные элементы, станет еще одним ударом по окружающей среде и поставит под угрозу здоровье граждан соседних стран. Обе страны намерены выдвинуть вопрос утилизации отходов среди своих международных партнеров, в том числе обратившись в Международное агентство по атомной энергии.

"Народ Республики Корея протестует против решения японских властей. В свою очередь правительство потребует от Японии предпринять меры для обеспечения безопасности наших граждан и предотвращения вреда морской экосистеме", - отметил глава управления координации государственной политики Кореи Ку Юн Чхоль. Его слова приводит агентство Yonhap. Также Южная Корея будет проводить усиленный мониторинг радиационной безопасности продуктов, привезенных из-за рубежа.

Госдепартамент США отметил, что поддерживает решение Японии о сбросе радиоактивной воды, так как оно было принято "прозрачно" и с учетом всех последствий. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси также приветствовал решение Японии. Как говорится в заявлении МАГАТЭ, которое цитирует ТАСС, контролируемые сбросы воды в море обычно используются действующими атомными электростанциями в мире в соответствии с условиями оценки безопасности и воздействия на окружающую среду. "Решение правительства Японии соответствует мировой практике", - отметил Гросси.

Кроме того, МАГАТЭ готово предоставить техническую поддержку Японии в мониторинге и проверке безопасного и прозрачного процесса реализации этого плана. Как отмечается в заявлении организации, Япония обращалась в МАГАТЭ с просьбой о сотрудничестве в утилизации воды. Гросси заявил, что агентство будет "тесно сотрудничать с Японией до, во время и после сброса воды", чтобы укрепить уверенность в том, что слив осуществляется без неблагоприятного воздействия на здоровье человека и окружающую среду.

В марте 2011 года у северо-восточного побережья Японии произошло землетрясение, которое спровоцировало цунами. Гигантская волна обрушилась на АЭС "Фукусима-1", что привело к масштабной аварии.

Волны затопили четыре из шести энергоблоков АЭС "Фукусима-1" и вывели из строя систему охлаждения их реакторов, что привело к серии взрывов водорода и плавлению ядерного топлива в активной зоне. Полная ликвидация последствий аварии, как полагают, займет около 40 лет. В сентябре 2018 года от рака легких скончался мужчина, которого дважды привлекали для работы на "Фукусиме" уже после аварии.