Работники Белорусского автомобильного завода (БелАЗ) на встрече с руководством потребовали повлиять на ситуацию, складывающуюся на улицах городов страны и в частности не выделять силовикам произведенные на заводе автомобили для разгона протестов. Рабоие также потребовали объявить общенациональную забастовку, сообщил корреспондент Sputnik.

Представители руководства сначала заявили РИА "Новости", что на предприятии проходит не забастовка, а встреча с трудовым коллективом, однако кадры с места событий говорят об ином. Впоследствии к рабочим вышел глава исполкома города Жодино. Сотрудники завода прошли маршем по территории предприятия, скандируя: "Уходи!" Рабочие призвали объявить общенациональную забастовку, потребовали отставки действующей власти и освобождения политзаключенных.

Они рассказали Русской службе ВВС, что попросили организовать встречу с руководством и вышли на нее в свой обеденный перерыв. "ОМОН ездит и творит беспредел на машинах, которые мы производим. Мы не хотим этого терпеть! Пусть руководство свяжется с силовиками", - пояснили рабочие. Цеха завода продолжают работать. Видеозаписи протестующих сотрудников завода опубликовал Telegram-канал "Nexta Live".

"В пятницу прошлую приходило начальство. Сказали, если 10 числа кто-то на работу не выходит или письмо из милиции или других ведомств [придет], то увольнение по статье. Уже больше сотни людей уволено", - рассказал "МБХ медиа" один из работников завода. По его словам, сотрудники прекратили работу и вышли из цехов на улицу. При этом рабочих одного из цехов заперли внутри, чтобы они не вышли к остальным протестующим.

Портал Tut.by сообщил, что в 12 часов работники предприятия вышли к центральной проходной, чтобы встретиться с руководством и потребовать честных выборов. "Людей много, тяжело сосчитать. Руководство вышло к нам, сейчас будет говорить", - сообщил изданию один из рабочих.

Люди возмущены тем, что автобусы БелАЗа выделялись милиции для задержания протестующих. "На что идут наши налоги? На то, чтобы нас и наших детей избивали?" - говорят рабочие, требующие, чтобы из города убрали ОМОН. "9-го, 10-го, 11-го числа спецназ и ОМОН задерживали мирных граждан, которые просто возвращались с работы. Среди них были и рабочие БелАЗа. Парень шел со второй смены, его скрутили четыре спецназовца, избили. Где он сейчас, мы не знаем: задержан или в больнице", - заявил один из рабочих. По их словам, людей задерживают в том числе на заправках и в парках.

И. о. гендиректора БелАЗа Олег Степук сообщил Tut.by, что, по его данным, только два сотрудника БелАЗа задержаны, руководство пытается узнать, где эти люди и в каком они состоянии. Также и.о. гендиректора заявил, что в милицию отправлено письмо от завода, авторы которого готовы взять задержанных на поруки, а увольнения по политическим мотивам никто не допустит. Сами рабочие говорят, что задержано гораздо больше.

По данным Русской службы BBC, протестующие разошлись после беседы с главой исполкома города Дмитрием Заболоцким. Он пообещал, что ОМОН больше не будет патрулировать улицы в Жодино - это будут делать обычные милиционеры, а также пообещал встретиться с рабочими еще раз сегодня вечером. Заболоцкий также пообещал, что машины БелАЗ также больше не будут выделяться силовикам. Во время разговора с рабочими главе города позвонили и передали, что ОМОН готовы вывести из Жодино, если не будет угроза захвата административных зданий. Один из участников акции рассказал, что сотрудники возвращаются в цеха, чтобы информировать других работников завода: если их требования не выполнят, не исключено, что производство остановится.

По данным The Village Беларусь, к забастовке присоединились такие предприятия, как "Гродно-Азот", "Белмедпрепараты", Белгосфилармония, ОАО "Гродножилстрой", "Терразит", "Лидский рынок" и "Керамин". Как сообщает "Sputnik Беларусь", участие в мирных протестах будет считаться уважительной причиной отсутствия на рабочем месте сразу в двух крупных IT-фирмах в Гродно. Их работники получили официальные письма о том, что время, проведенное под административным арестом, оплачивается в полном объеме. Единственное, о чем просят, - заранее предупреждать руководителей проектов о том, что будет отложено выполнение задач.

Завод "Терразит" также объявил бессрочную забастовку, потребовав остановить насилие в отношении мирных граждан, освободить всех задержанных, аннулировать результаты выборов и провести новые под контролем международных наблюдателей, а также "обеспечить белорусов и весь мир достоверной информацией о том, что происходит в стране".

10 августа в городе Жлобине началась забастовка работников Белорусского металлургического завода (БМЗ), сообщалось и о забастовках на Белорусском автомобильном заводе, Минском тракторном заводе и Минском автомобильном заводе. Впоследствии эти данные опровергли, но один из работников на Белорусском металлургическом заводе подтвердил, что рабочие выдвигают руководству требования, участок отделки на заводе временно прекратил работу.

Кроме того, в телеграм-канале "Экономика Беларуси" появилось обращение к предпринимателям с предложением прекратить или ограничить работу, а также минимизировать количество персонала на рабочих местах. Его авторы отмечают, что деловая активность в условиях массовых репрессий, которые применяются ко всем без разбора, невозможна. "Возврат к полноценной работе будет возможен только при условии вывода силовых подразделений из городов", - сказано в заявлении.

В телеграм-канале "Мая краiна Беларусь" также опубликовано заявление о бессрочной забастовке с 11 августа. "Забастовка - наше законное право и обязанность, мы не должны содержать и тянуть на себе аппарат чинуш, силовиков. Мы требуем новых, честных выборов, освобождения всех политзаключенных, отставку президента, правительства и роспуск национального собрания", - сказано в заявлении.