Жители белорусской столицы выстроились в "цепь солидарности" от станции метро "Пушкинская" до станции "Кунцевщина" по улице Притыцкого. Цепочка людей в белых одеждах и с белыми цветами в руках протянулась на расстояние в пять километров, передает "Интерфакс".

В акции принимают участие не менее 1 тысячи человек, говорят очевидцы. Проезжающие мимо машины сигналят в знак поддержки протестующих. По улице на мотоциклах курсируют байкеры с национальными бело-красно-белыми флагами и гербом "Погоня".

По данным ТАСС, в акциях гражданской солидарности на улицах Минска участвуют не менее трех тысяч человек. Многие минчане подъезжают к ним на машинах, чтобы раздать воду и шоколад и другие продукты. Так, в районе старого Червенского рынка один из волонтеров раздал людям несколько килограммов конфет.

Усиленные наряды сотрудников правоохранительных органов стянуты в четверг к зданию администрации президента Белоруссии в центре Минска. Как передает корреспондент ТАСС с места событий, там находится примерно 12 автобусов с ОМОНом и спецтехника для разгона демонстрантов. Корреспондент ТАСС также видел наряды силовиков с собаками.

Аналогичные акции проходят в других городах Белоруссии.

Как сообщалось, в четверг днем глава представительства ЕС в Белоруссии Дирк Шубель и главы дипмиссий европейских государств возложили цветы к месту гибели одного из участников акции протеста около станции метро "Пушкинская", где активисты соорудили импровизированный мемориал.

В Минске в "цепи солидарности" несогласные с результатами выборов президента Белоруссии начали выстраиваться еще с утра четверга, 13 августа. Первая подобная "цепь солидарности" была организована в белорусской столице 12 августа, в районе Комаровского рынка. Туда пришли более 200 женщин в белых одеждах и с цветами. После этого женские "цепи солидарности" выстраивались по всей столице. Аналогичные акции были проведены и в других городах Белоруссии.

В четверг вечером стало известно имя погибшего возле станции метро "Пушкинская" демонстранта. Им оказался 34-летний Дмитрий Тарайковский. В 22:30 10 августа он позвонил жене и сказал, что собирается идти домой. Больше на связь мужчина не выходил. Семья два дня искала его, пишет "Медиазона".

Пресс-служба МВД Белоруссии утверждает, что протестующий "пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону правоохранителей". По версии силовиков, устройство взорвалось у мужчины в руке, и он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Жена погибшего опровергает версию властей. "Он был очень возмущен задержанием и расстрелом людей. Он узнал, что туда собираются люди, и сказал, что пойдет в свою квартиру в этом районе, У него с собой ничего не было: шорты, белая футболка, телефон", - говорит она.

СМИ писали, что демонстрантов обстреливали, а также забрасывали светошумовыми гранатами.

В стремлении задушить протест белорусские власти "бьют по площадям". В ходе блокировки интернета, призванной затруднить координацию действий протестующих, была нарушена работа более 10 тысяч социальных сетей и сайтов, включая Disney и Walmart. Тем самым чиновники пытались "создать впечатление масштабного технического сбоя".

В итоге из-за отключения интернета в Белоруссии пострадали банковские системы, сервисы вызова такси, онлайн-карты, интернет-магазины и другие сервисы. Из-за этого белорусская экономика теряет 56 млн долларов в сутки.

Действия властей вынуждают представителей самых разных социальных групп присоединяться к движению солидарности. Журналисты увольняются с государственных телеканалов. Так, сотрудница государственной радиостанции "Могилев" Марина Мишкина рассказала радио "Свобода", что уволилась, так как "в нынешней ситуации в стране" не может работать на государственную телерадиокомпанию.

"Как жена, мать, сотрудник СМИ и гражданин я не могу спокойно смотреть на то, что сейчас происходит в стране, - сказала Мишкина. - Я сейчас всего боюсь. По улице иду - боюсь, соцсети открываю - боюсь. Страх уходит, когда становятся очевидными простые вещи. Для меня любовь - это любовь, насилие - это насилие".

Жестко критиковать власти начинают даже люди, которые по своему призванию далеки от политики. Так, коллектив Белорусского государственного театра кукол выступил с обращением против государственного насилия. Видео опубликовала в Instagram минская актриса Кристина Дробыш.

"Власть начала войну против народа Беларуси, - говорят в ролике артисты. - Мы требуем остановить зверства силовых структур по отношению к протестующим и мирным гражданам". Они требуют освободить задержанных и пересмотреть официально объявленные результаты выборов президента. Днем ранее с аналогичным обращением выступили актеры Национального академического театра имени Янки Купалы.