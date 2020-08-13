Емельянов Егор / Instagram Егор Емельянов опубликовал в своем Instagram фотографию своего удостоверения и погон с подписью: "17 лет службы прошли. Моя совесть чиста. Полиция с народом"

Емельянов Егор / Instagram

В Новополоцке задержали капитана милиции Егора Емельянова, который публично подал в отставку на фоне протестов после президентских выборов. Об этом пишет "Наша Нiва" со ссылкой на слова жены Емельянова Марины.

Она рассказала, что ее мужа вызвали с работы, потребовав подписать акт приема-передачи формы, и в 17:55 он все еще был в отделе. Два часа спустя жена вновь позвонила Емельянову, и узнала, что он задержан, но по какой причине, милиционер не сказал. Сама Марина заявила, что ее мужу вменяют статью 23.34 КоАП Беларуси (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). Суд над милиционером должен состояться до конца дня.

"Это человек с обостренным чувством справедливости. Неприятная ситуация в стране, он не хотел участвовать. Когда возникла угроза ЧП, мы поговорили и решили, что пора уйти в отставку. Он немедленно ушел", - сказала Марина.

Накануне Егор Емельянов опубликовал в своем Instagram фотографию своего удостоверения и погон с подписью: "17 лет службы прошли. Моя совесть чиста. Полиция с народом". Одновременно с этим в соцсетях появились видеообращения людей, которые представляются сотрудниками силовых структур Белоруссии или бывшими военнослужащими и снимают с себя форму, выбрасывая ее. Однако не во всех роликах есть подтверждения того, что эти люди действительно служат или служили в вооруженных силах и правоохранительных органах Белоруссии.