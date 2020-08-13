ВСЕ ФОТО В МВД Белоруссии заявили о "высоком уровне агрессии" к силовикам, число задержанных с начала протестов приближается к 7 тысячам

Министерство внутренних дел Республики Беларусь Были совершены умышленные наезды на сотрудников ГАИ. Для остановки нарушителей правоохранители использовали оружие

МВД Беларуси / Youtube.com За участие в несанкционированных массовых мероприятиях с 12 на 13 августа задержаны около 700 человек

МВД Беларуси / Youtube.com

В официальном Telegram-канале МВД Белоруссии подвели итоги четвертых суток протеста, сообщив о высоком уровне агрессии по отношению к правоохранителям. "Беспорядки по стране утратили массовость, однако уровень агрессии по отношению к правоохранителям остается высоким", - подчеркнули в МВД. Общее число задержанных с начала протестов уже составляет более 6,7 тысяч человек.

В МВД отметили, что в течение предыдущего дня на различных интернет-ресурсах размещались призывы к блокировке дорог, а в Минске пытались перекрыть проезжую часть проспекта Независимости в районе ЦУМа, в микрорайонах Малиновка и Серебрянка, по улице Сурганова и других. "В связи с этим общественный транспорт ходил с перебоями", - отмечается в сообщении.

За участие в несанкционированных массовых мероприятиях с 12 на 13 августа задержаны около 700 человек, в Минске и в Барановичах были совершены умышленные наезды на сотрудников ГАИ. Для остановки нарушителей правоохранители использовали оружие. Кроме того, в Минске задержали двух молодых людей 18 и 19 лет, которые наполняли бутылки зажигательной смесью. Всего с 9 по 13 августа пострадали 103 правоохранителя, 28 из них госпитализированы.

Как отмечает "Медуза", протестные акции в Белоруссии на четвертый день действительно были более спокойными и малочисленными. Демонстранты немного изменили тактику и форму протестов, милиция и военные также реагировали на них менее активно.

Блокировке дорог по всей стране многие предпочли создание живых цепочек: первыми это сделали жительницы Минска, выстроившиеся около Комаровского рынка и выразившие солидарность с протестующими, пострадавшими от омоновцев. Подобные "цепи солидарности" появились по всему Минску, а также в Гродно, Барановичах, Жлобине, Слуцке, Дзержинске, Солигорске, Пинске, Марьиной Горке, Столбцах, Фаниполе, Ивацевичах, Осиповичах и других городах.

Похожая акция состоялась и около Медуниверситета на проспекте Дзержинского, где собрались более 200 медиков. К ним даже вышел министр здравоохранения Беларуси Владимир Караник, который, впрочем, затем назвал этот протест "четко срежиссированным мероприятием". После акции был задержан врач-реаниматолог Богдан Шильниковский. Минская милиция не мешала участницам "цепей солидарности", но некоторых других демонстрантов, собиравшихся рядом, все же задерживали.

К вечеру среды протестующие начали блокировать дороги в разных частях Минска, в том числе в микрорайонах Грушевка, Малиновка, Серебрянка, Уручье. Их разгоняли сотрудники ГАИ на машинах, а также спецназовцы, применявшие светошумовые гранаты. Многие поддерживали демонстрантов с балконов своих квартир, на что некоторые из омоновцев ответили стрельбой. Тем временем в сети распространяются видеоролики, на которых мужчины, называющие себя бывшими или действующими представителям силовых ведомств, выбрасывают форму и знаки отличия в знак протеста.