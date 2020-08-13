Переговоры между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) завершились подписанием соглашения о полной нормализации отношений. Текст совместного заявления Израиля, ОАЭ и США опубликован в Twitter президента Дональда Трампа, администрация которого была посредником при заключении соглашения, пишет РБК.

"Этот исторический дипломатический прорыв будет способствовать укреплению мира в Ближневосточном регионе и является свидетельством смелости и дальновидности трех лидеров, а также мужества Объединенных Арабских Эмиратов и Израиля в планировании нового пути, который откроет огромный потенциал в регионе", - сказано в заявлении.

В этом документе также говорится, что "по просьбе Трампа и при поддержке Объединенных Арабских Эмиратов" Израиль воздержится от провозглашения своего суверенитета над частью территорий Западного берега реки Иордан.Кроме того, предусматривается свободное посещение мусульманами священных мест Иерусалима. "Все мусульмане, пришедшие с миром, могут посещать и молиться в мечети Аль-Акса, а другие священные места в Иерусалиме должны быть открыты для мирных верующих всех вероисповеданий", - сказано в документе.

Делегации Израиля и ОАЭ должны в ближайшее время встретиться для подписания двусторонних соглашений, касающихся инвестиций, туризма, прямых авиарейсов, безопасности, телекоммуникаций и других вопросов. Ожидается также, что в ближайшее время обе страны обменяются послами и посольствами.

Достижение договоренности подтвердил в своем Twitter наследный принц королевства Мухаммед бен Заид Аль Нахайян. "ОАЭ и Израиль также договорились о сотрудничестве и разработке дорожной карты по налаживанию двусторонних отношений", - отметил принц.

Из числа арабских государств активные дипломатические связи с Израилем имеют только Египет и Иордания . В 1979 году Египет заключил мирный договор с республикой, а в 1994 году за ним последовала Иордания. Мавритания признала Израиль в 1999 году, но прекратила отношения в 2009 году из-за войны в секторе Газа.