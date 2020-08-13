Политрук 2.0 / ВКонтакте Милиционер из Гомеля Иван Колос 12 августа записал видеообращение к коллегам с призывом не применять силу к безоружным людям на акциях протеста после президентских выборов

Политрук 2.0 / ВКонтакте

Милиционер из Гомеля Иван Колос 12 августа записал видеообращение к коллегам с призывом не применять силу к безоружным людям на акциях протеста после президентских выборов. Он также подчеркнул, что победу на президентских выборах одержала Светлана Тихановская, и именно ее приказы должны выполнять силовики.

По словам Ивана, уже через 20 минут после опубликования видео к нему домой приехало начальство, сообщает Tut.by. Милиционер не открыл дверь, сбросил униформу, жетон и удостоверение с балкона, а ночью покинул Белоруссию, опасаясь расправы.

27-летний Иван Колос пришел работать в милицию в 2015 году после учебы в Гомельском госуниверситете имени Франциска Скорины. "У меня педагогическое образование. Но поступило предложение служить в органах внутренних дел, я пошел. И это был осознанный поступок, а не какой-то случайный шаг в жизни", - пояснил он.

По словам участкового, он уже давно не разделяет "официальную политику наших властей". "Я давал клятву на верность Республике Беларуси и ее народу, а не какой-то конкретной коалиции. Поэтому я был оппозиционно настроен к власти - не к людям! - даже работая в органах внутренних дел. И я совсем не один такой", - сказал он.

В своем видеообращении к коллегам милиционер Иван Колос подчеркнул, что стражи порядка "поклялись защищать белорусский народ, но вместо этого отстаивают интересы лишь одного человека, который насильственно захватил власть и теперь не имеет смелости, чтобы прекратить кровопролитие, вернув власть народу".

"Я не увольняюсь из органов внутренних дел, но исполнять преступные приказы я не намерен, - подчеркнул участковый. - Тихановская Светлана Георгиевна! Вы - мой законно избранный президент. И в данный момент я жду от Вас приказа по защите Республики Беларусь и ее граждан".

Иван Колос действительно не одинок в своем неприятии приказов, которые в последние дни получают силовики. Так, в Новополоцке задержали капитана милиции Егора Емельянова, который публично подал в отставку на фоне протестов после президентских выборов.

Жена Емельянова Марина рассказала, что ее мужа вызвали с работы, потребовав подписать акт приема-передачи формы, и в 17:55 он все еще был в отделе. Два часа спустя жена вновь позвонила Емельянову, и узнала, что он задержан, но по какой причине, милиционер не сказал. Сама Марина заявила, что ее мужу вменяют статью 23.34 КоАП Белоруссии (нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий). "Это человек с обостренным чувством справедливости. Неприятная ситуация в стране, он не хотел участвовать. Когда возникла угроза ЧП, мы поговорили и решили, что пора уйти в отставку. Он немедленно ушел", - сказала Марина.

Впоследствии стало известно, что суд оправдал бывшего сотрудника Департамента охраны МВД Белоруссии. "Я больше не могу не то что участвовать в этом беспределе - я даже смотреть не могу, как убивают, избивают и издеваются над моим народом. Я давал клятву их защищать и до сих пор делал это честно и искренне, не ради власти и не ради денег", - объяснил Емельянов свое решение через несколько часов после того, как выложил пост об увольнении с подписью: "17 лет службы прошли. Моя совесть чиста. Полиция с народом".

11 августа об увольнении в инстаграме рассказал кинолог новополоцкого Департамента охраны МВД Виктор Шаркович. Позднее он признался, что ему поставили в упрек публичность его поступка. Также, по информации Tut.by, после массовых задержаний и избиений протестующих рапорты об увольнении подали четыре сотрудника одного из районных ОВД Бреста.

Добавим, в соцсетях с 12 августа распространяются видеообращения бывших сотрудников силовых структур Белоруссии, которые выбрасывают или сжигают свою форму, снимают знаки отличия или говорят о намерении уволиться в знак протеста против жестокого разгона демонстраций в стране.

Telegram-канал NEXTA Live опубликовал более 10 таких обращений. В одном из видео мужчина снимает с себя форму спецназа и выбрасывает ее, говоря, что гордился своей службой, но сейчас ему стыдно. "Я давал присягу своему народу, гордился тем, где служил. Сейчас мне стыдно. Позор. Позор всем, кто выполняет такие приказы", - говорит он.

Еще один пользователь Instagram, говорит, что "белорусского братства спецназа в Белоруссии больше нет", после чего снимает с головы берет и выбрасывает его в мусорный контейнер.

О том, что среди силовиков началось брожение, а некоторые из них готовы саботировать приказы и даже переходить на сторону протестующих, стало известно в первый же вечер протестов. Тогда сообщалось, что в нескольких городах ОМОН сложил щиты и не разгонял народ. "ОМОН опустил щиты в Кобрине. Люди скандируют: "молодцы" и обнимаются с силовиками! МИЛИЦИЯ С НАРОДОМ!" - сообщил Telegram-канал Nexta. Также сообщается, что в Пинске глава исполкома "вышел на переговоры с людьми".

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что это "вранье". "Начинаю уточнять - абсолютное вранье. Обычные, простые ребята. Говорят: "Мы страну на щиты не складываем, мы будем ее защищать насколько это возможно", - сказал Лукашенко, добавив, что правоохранителям пришлось защищать в том числе и представителей объединенного штаба оппозиции.

Тем временем протесты продолжаются, а насилие со стороны сотрудников правоохранительных органов обретает все новые формы. В среду стало известно, что минский ОМОН начал стрелять по людям, которые с балконов давали советы протестующим, в какую сторону им лучше убегать от силовиков.