Выбор темнокожей женщины-сенатора Камалы Харрис кандидатом на пост вице-президента позволил наиболее вероятному сопернику Дональда Трампа на президентских выборах США Джо Байдену собрать за сутки 26 миллионов долларов на свою кампанию. Эта сумма более чем в два раза превысила предыдущий суточный рекорд кампании, сообщает АР.

Таким образом, общие сборы штаба Байдена достигли, если не превзошли, резервы Трампа, собравшего к этому моменту около 300 млн долларов на свою избирательную кампанию. Байден также получил пожертвования от более 150 тысяч новых доноров.

В первом же выступлении после выдвижения кандидатом в вице-президенты Харрис раскритиковала реакцию Трампа на пандемию коронавируса, приведшую к тяжелым последствиям для США. Она отметила, что президент с самого начала не воспринимал COVID-19 всерьез, продвигал "чудодейственные средства", увиденные на телеканале Fox News, и утверждал, что вирус просто уйдет "как по волшебству".

- Трамп-Байден: странное соперничество двух проигрышных машин



Директор предвыборного штаба Трампа по коммуникациям Тим Мерто в ответ заявил, что решение президента еще в январе ограничить въезд в США из Китая и Европы "спасло бесчисленные тысячи жизней американцев", а если бы страной руководил Байден, ситуация сейчас была бы гораздо хуже, передает "Голос Америки".

Председатель Национального комитета Республиканской партии Ронна Макдэниел охарактеризовала напарницу Байдена как "левую экстремистку". По ее мнению, 55-летняя Харрис "является фактическим кандидатом на пост президента" от демократов, и "это должно испугать всех американцев".

Напомним, Байдену 77 лет. В случае победы на выборах он станет самым возрастным президентом США на момент вступления в должность. В связи с этим высказываются предположения, что он не сможет отработать весь срок и в какой-то момент уступит пост вице-президенту.

Сам Трамп, комментируя на брифинге новость о выдвижении Камалы Харрис, назвал ее "невероятно мерзким человеком", цитирует Русская служба BBC. "Самая грубая, самая ужасная, самая неуважительная и самая либеральная из всех в сенате США. Я не могу поверить, что Джо Байден выбрал ее в качестве партнера в предвыборной гонке", - заявил действующий президент.

Политтехнологи объясняют ярость Трампа тем, что Харрис представляет серьезную угрозу для его кампании. Она первая темнокожая женщина, ставшая окружным, а затем и генеральным прокурором штата Калифорния, первая сенатор США с индийскими корнями и первая американка смешанного происхождения, выдвинутая кандидатом в вице-президенты. Атаки штаба Трампа на Харрис - сигнал к предвыборной мобилизации самых разных расовых и этнических общин в США, отмечают эксперты.