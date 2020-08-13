Simsalabimbam / Wikipedia Памятник Карлу Великому на Старом мосту во Франкфурте-на-Майне, октябрь 2016 года

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Памятник Карлу Великому на Старом мосту во Франкфурте-на-Майне в Германии пострадал от действий вандалов. Неизвестные преступники похитили меч императора.

Эта трехметровая статуя Карла Великого (747-814) весом 5 тонн из красного песчаника была установлена в 2016 году. Она является копией оригинального памятника могущественному королю франков, стоявшего на мосту в 1843-1914 годах, пишет DW. На установку памятника собрали 110 тыс. евро пожертвований.

Полиция с 24 июля проводит расследование по факту исчезновения меча, который император держал в своей правой руке. Следователи надеются на помощь общества и ищут свидетелей.

В древности за подобное деяние, приравненное к оскорблению величества, преступникам грозила бы смертная казнь. Однако в настоящее время они могут отделаться штрафом или условным сроком лишения свободы, пишет Bild.

Это не первый акт вандализма на Старом мосту. В 1992 году там было украдено изображение золотого петуха. Оно украшало мост с 1401 года и за прошедшее время четыре раза подвергалось уничтожению.

Первое письменное упоминание моста через Майн на этом месте датировано 1222 годом. Его история тесно связана с историей Франкфурта. Он много раз перестраивался или возводился заново. Нынешний Старый мост торжественно открыли для движения в августе 1926 года. В конце Второй мировой войны он был взорван вермахтом и восстановлен уже в сентябре 1947 года.