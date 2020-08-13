Лидеры сразу четырех европейских стран выступили с совместным обращением к президенту Белоруссии Александру Лукашенко, призвав того отказаться от насилия в отношении граждан собственной страны и принять их посредничество для мирного выхода из кризиса. Документ опубликован одновременно на сайтах президента Польши Анджея Дуды, президента Эстонии Керсти Кальюлайд, президента Латвии Эгилса Левитса и президента Литвы Гитанаса Науседы.

"Мы призываем прекратить насилие и призываем к уважению основных свобод, прав человека и гражданина, включая свободу слова, средств массовой информации, собраний и безопасность журналистов", - говорится в документе.

Авторы обращения призывают власти Белоруссии освободить всех задержанных участников акций протеста и отказаться от новых арестов, а также немедленно начать диалог с представителями оппозиции. Для этого лидеры четырех стран считают необходимым создать "круглый стол" по национальному примирению, состоящий из представителей власти и гражданского общества.

"Если белорусские власти выполнят эти требования, то двери для сотрудничества с международным сообществом должны оставаться открытыми. Изоляция - это не путь к процветанию и развитию любой нации", - предупредили подписавшие обращение президенты, предложив свое посредничество в деле мирного выхода из кризиса.

12 августа Гитанас Науседа предупредил, что в случае отказа Минска принять план мирного урегулирования ситуации в отношении Белоруссии могут быть введены санкции, передает РБК.

13 августа с осуждением действий белорусских властей по подавлению протестов в стране выступил Федеральный канцлер Австрии Себастьян Курц, призвавший ЕС продемонстрировать свою "четкую реакцию".

В тот же день глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предупредил, что в случае отказа властей Белоруссии прекратить насилие и вернуться на путь "истинной демократии" Евросоюз может пересмотреть свои отношения с Минском и ввести санкции против лиц, виновных в насилии, произвольных арестах и фальсификации результатов выборов.

"Мы обсудим этот вопрос в пятницу, 14-го, на созванном мною внеочередном заседании Совета по иностранным делам. Мы выступаем за суверенитет и независимость Беларуси, но мы не можем развивать наши отношения, игнорируя вопиющие нарушения прав человека и политических свобод", - заявил Боррель.

По словам дипломата, "за последние месяцы белорусы ясно показали, что стремятся к демократии и уважению прав человека". "Существенные политические перемены являются предварительным условием для дальнейшего развития отношений между ЕС и Белоруссией", - подчеркнул Боррель.

Прошедшие выборы, по его мнению, "не были ни свободными, ни справедливыми", а когда избиратели выразили недоверие к результатам и стремление к переменам, произошла "вспышка репрессивного насилия", передает "Интерфакс".

Протесты по всей Белоруссии начались после объявления предварительных итогов выборов президента страны, прошедших 9 августа. По предварительным данным ЦИК, в них победил действующий глава государства Александр Лукашенко, набравший более 80% голосов. Его главный соперник, кандидат от оппозиции Светлана Тихановская, получила чуть больше 10% голосов. Сторонники Тихановской обвинили власти страны в фальсификации голосования. По оценкам ее штаба, Тихановская получила от 70 до 80% голосов.

Для разгона протестующих силовики использовали водометы, резиновые пули, светошумовые гранаты. Один из участников акции протеста погиб, сотни оказались в больницах. Задержаны около семи тысяч человек, многие из них подверглись пыткам.