Премьер-министр Словении Янез Янша призвал к проведению новых президентских выборов в Белоруссии в присутствии международных наблюдателей. Словенский политик заявил об этом в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Майклом Помпео.

"Я считаю возможным лишь мирное решение текущего кризиса в Белоруссии. Необходимо провести новые выборы при серьезном присутствии международных наблюдателей", - отметил Янша. Его слова приводит ТАСС.

По предварительным данным ЦИК Белоруссии, действующий глава государства Александр Лукашенко набрал на выборах 80,08% голосов, а Светлана Тихановская - 10,09%. Оппозиция не признала эти результаты, считая их сфальсифицированными. После завершения голосования вечером 9 августа в центре Минска и в некоторых других городах республики начались массовые акции протеста, которые переросли в столкновения с сотрудниками правоохранительных органов, которые применяют водометы, резиновые пули, светошумовые гранаты. По данным МВД, за несколько дней протестов были задержаны около шести тысяч человек, многие из них подверглись пыткам. Сотни демонстрантов получили ранения и оказались в больницах.

Напомним, 11 августа глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель не исключил "принятия мер против лиц, ответственных за наблюдаемое насилие, необоснованные аресты и фальсификацию результатов выборов" в Белоруссии. По его словам, "выборы не были ни свободными, ни справедливыми".

А министры иностранных дел стран так называемого Люблинского треугольника (Польша, Литва и Украина) призвали к диалогу между властями Белоруссии и гражданским обществом.

При этом ряд мировых лидеров, многих из которых также обвиняют в авторитарном или даже диктаторском стиле правления, уже поздравили Лукашенко с победой на выборах, признав тем самым законной процедуру голосования. С такими заявлениями выступили российский президент Владимир Путин, лидер КНР Си Цзиньпин, президенты Азербайджана Ильхам Алиев и Казахстана Касым-Жомарт Токаев, турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган, лидер Армении Никола Пашинян, президент Молдавии Игорь Додон, глава Узбекистана Шавкат Мирзиёев, глава Таджикистана Эмомали Рахмон, глава Киргизии Сооронбай Жээнбеков, президент Венесуэлы Николас Мадуро, президент Вьетнама Нгуен Фу Чонг, президент Сирии Башар Асад, президент Никарагуа Даниэль Ортега.