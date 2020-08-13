Министерство энергетики США предложило смягчить ограничение напора воды в душе после жалоб президента Дональда Трампа на проблемы с мытьем его головы, пишет The Bell. Активисты и экологи предупреждают, что это приведет к огромным расходам воды и росту выбросов парниковых газов.

На проблемы с мытьем головы Дональд Трамп жаловался неоднократно. В последний раз - месяц назад, во время визита в Огайо на производство компании Whirlpool, крупнейшего производителя бытовой техники в США.

"Вы включаете душ и, если вы похожи на меня, то не можете вымыть ваши красивые волосы должным образом", - сказал глава государства. По его словам, из-за буквально "капающей" из крана или лейки воды приходится мыться на 20 минут дольше.

Действующие правила были установлены при президенте Джордже Буше-старшем в 1992 году: напор воды в душевой лейке не может превышать 2,5 галлона (9,5 л) в минуту. Цель этого ограничения - экономия.

При президенте Бараке Обаме властям пришлось уточнить, каким должен быть напор в душе, оборудованном не одной, а несколькими лейками. Было решено, что в этом случае то же ограничение действует для всей конструкции.

Теперь министерство энергетики предлагает применять ограничение в 9,5 литра в минуту для каждой лейки.

Исполнительный директор общественной организации "Проект информирования о стандартах бытовой техники" Эндрю Деласки, с которым поговорил Bloomberg, удивился, зачем Трампу в душе сразу несколько леек. Он также предупредил о вреде, который отмена ограничения может причинить окружающей среде, так как при этом увеличится выброс парниковых газов в атмосферу, а также расход воды и электроэнергии.