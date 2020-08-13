Пресс-служба Президента России Глава витебского избиркома подтвердил фальсификацию протоколов в пользу Лукашенко

Пресс-служба Президента России

Глава избирательной комиссии в Витебске подтвердил подлинность разошедшейся в соцсетях аудиозаписи, на которой предположительно глава Октябрьского района города Сергей Сташевский заставляет членов комиссии фальсифицировать результаты голосования на президентских выборах в пользу Александра Лукашенко, хотя больше голосов набрала Светлана Тихановская.

Аудио с избирательного участка N25, который работал в витебской средней школе N44, появилось в интернете 10 августа, на следующий день после выборов. Как пишет Tut.by, в школе подтвердили, что голос на записи принадлежит Сташевскому. Директор школы Сергей Питаленко, который был председателем избиркома на данном участке, подтвердил, что членов комиссии заставили вписать в новый протокол "диктуемые" числа.

На вопрос белорусской редакции "Радио Свобода", действительно ли протокол заставил переписать глава Октябрьского района Витебска, Питаленко ответил, что "все слышно на аудио".

Сташевский в разговоре с членами комиссии за закрытыми дверями поинтересовался, "как у вас так получилось". Те ответили, что "почитали то, что было". Сташевский заявил, что комиссия, которая находилась в той же школе этажом ниже, посчитала "чуть-чуть иначе", так что за "третьего кандидата", то есть за Лукашенко, получилось около 75% голосов.

"Это отражает общую картину, которая складывается по Октябрьскому району, поэтому мне не хочется, чтобы вы были единcтвенными, кто каким-то образом, непонятно чем руководствуясь - здравым смыслом, гордостью, ответственностью - выбился из общей массы", - заявил чиновник.

Он добавил, что "сегодня не та ситуация, чтобы... честные и отважные марши смотреть", и выступил с "жестким предложением" - изменить протокол и "менять кардинально цифры между третьим и четвертым кандидатом", то есть между Лукашенко и Тихановской.

"Значит, готов согласиться с тем, что за Тихановскую достаточно много людей проголосовало. Не буду выяснять причины и даже фантазировать - кто-то по велению сердца, кто-то умом, кто-то кошельком голосовал - это их проблемы. Но у нас есть другие задачи и другие проблемы, которые нам нужно решать", - сказал Сташевский. Когда учителя возмутились, почему их руками "надо делать это дерьмо", чиновник заявил, что уважает их мнение, но "сегодня не та ситуация, когда надо проявлять принципиальность".

Затем он продиктовал, какие цифры нужно вписать в протокол и сколько голосов нужно убрать у оппозиционных кандидатов, чтобы "у той, кто у вас лучше всех", осталось максимально 20%. Сташевский добавил, что услышал и учтет "особое мнение" членов комиссии и предложил тем, кто принципиально не хочет подписывать измененный протокол, "почувствовать себя очень плохо и покинуть помещение избирательного участка". Несколько человек после этого ушли. Одна из женщин спросила: "А вы спите спокойно?"

Председатель комиссии Сергей Питаленко сказал "Радио Свобода", что подписал сфальсифицированный протокол, но не объяснил, почему. "Здесь все очень серьезно закручено, кто знает, чем это закончится. Единственное, что поддержка со всех сторон, выпускники пришли. Я хочу просто переждать этот всплеск, я честно скажу, что не знал об этой записи. Посмотрим, как будут развиваться события, коснется ли меня это или как-то обойдется", - прокомментировал Питаленко.

Со Сташевским журналисты связаться не смогли, в администрации утверждают, что он на больничном, его телефоны отключены. В Центризбиркоме Tut.by заявили, что ничего не знают о данной ситуации. В Витебской областной избирательной комиссии сообщили, что жалоб на результаты выборов не получали, напомнив о перебоях с интернетом.