Офис "Яндекса" в Белоруссии был основан в 2011 году и находится на проспекте Дзержинского в Минске

Tatiana Matlina / Wikimedia Commons Неизвестные вооруженные люди в черной одежде пришли в офисы "Яндекса" в Минске

Moscow-Live.ru / Вячеслав Акишин

Неизвестные вооруженные люди в черной одежде пришли в офисы "Яндекса" в Минске, сообщает The Bell со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией. Офисы заблокированы, внутри остались сотрудники. Пресс-секретарь "Яндекса" Илья Грабовский подтвердил российским изданиям эту информацию, в компании выясняют детали произошедшего.

"Медуза" уточняет, что большинство сотрудников "Яндекса" работают удаленно, в офисе находятся только администраторы. Всего там трудятся около 300 человек. Офис "Яндекса" в Белоруссии был основан в 2011 году и находится на проспекте Дзержинского в Минске.

Также сообщается об обысках в офисе Uber. "Яндекс" и Uber в Минске являются частью одной корпорации, поэтому обыск затрагивает обе компании, пояснили Русской службе BBC в компании.

Источник РИА "Новости" уточнил, что неизвестные пришли в водительский хаб "Яндекс.Такси" и в отделы разработки и сервисов. С сотрудниками в офисе связи нет. О своих целях вооруженные люди не говорят.

В телеграм-каналах появились сообщения, что силовики также едут в офис IT-компании Wargaming, в связи с чем оттуда якобы эвакуируют сотрудников. В самой компании это опровергли, сообщив Forbes, что люди работают из дома.