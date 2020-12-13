ВСЕ ФОТО Берлин, ноябрь 2020 года

lisica66 / DepositPhotos Ангела Меркель сообщила по итогам конференции с главами регионов ФРГ в воскресенье, что для дальнейшей борьбы с пандемией коронавируса принято решение закрыть с 16 декабря до 10 января школы и большую часть розничной торговли за исключением продуктовых магазинов и аптек

Фото: Steffen Seibert / twitter.com По данным университета Джонса Хопкинса, в Германии в общей сложности выявлено 1 336 101 случаев новой коронавирусной инфекции, умерли 21 900 человек

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Канцлер Германии Ангела Меркель сообщила по итогам конференции с главами регионов ФРГ в воскресенье, что для дальнейшей борьбы с пандемией коронавируса принято решение закрыть с 16 декабря до 10 января школы и большую часть розничной торговли за исключением продуктовых магазинов и аптек, сообщает "Интерфакс".

"Со среды розничная торговля будет закрыта, исключение будет сделано только для продуктов питания и необходимых товаров", - сказала она.

Также принято решение закрыть парикмахерские. Работодателей попросят на этот период организовать удаленную работу своих сотрудников.

Таким образом власти решили ужесточить меры, принятые 2 ноября для подавления пандемии. Работу, по данным Reuters, разрешат магазинам, продающим товары первой необходимости, а также аптекам и банкам,

По данным университета Джонса Хопкинса, в Германии в общей сложности выявлено 1 336 101 случаев новой коронавирусной инфекции, умерли 21 900 человек.

Канцлер ФРГ также заявила, что вакцинация от коронавируса в Германии и Евросоюзе начнется "через несколько дней" после лицензирования вакцины, которая может произойти до конца декабря.

мы хотим, чтобы эта работа проводилась тщательно, без политического давления. EMA заявляла, что решение о допуске вакцины будет принято до 29 декабря, сегодня 13 декабря, поэтому мы должны немного подождать. Возможно, что это произойдет немножко раньше, но самое позднее - 29 декабря. После этого сразу начнется поставка во все европейские страны и в январе будет возможность начать вакцинацию", - пояснила Ангела Меркель.