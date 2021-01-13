Ученые Венского университета под руководством микробиолога Михаэля Вагнера решили выяснить, насколько велико количество незамеченных инфекций коронавируса среди детей школьного возраста. Исследование, проведенное ими осенью прошлого года, показало, что ученики в возрасте до 14 лет заражаются коронавирусом не реже учителей, пишет DW.

Ученые протестировали на коронавирус около 10 тысяч школьников в возрасте от 6 до 14 лет в более 240 школах Австрии. Выяснилось, что коронавирусная инфекция у них встречались так же часто, как и у 1200 учителей, участвовавших в исследовании, результаты которого были опубликованы 4 января.

"В каждом третьем или четвертом классе, где мы брали пробы, был обнаружен инфицированный ребенок, не имеющий симптомов", - рассказал Вагнер. По словам ученых, дети подвержены опасности заразиться коронавирусом не реже взрослых, но не проявляют при этом никаких симптомов.

К сходным выводам пришли и немецкие ученые. Участники исследования, проведенного в Центре имени им. Гельмгольца в Мюнхене под руководством Анетте-Габриэле Циглер, с января по июль 2020 года протестировали на антитела почти 12 тысяч детей в возрасте от года до 18 лет. У трети тех детей, члены семьи которых были инфицированы коронавирусом, результат оказался положительным. Почти у половины детей заболевание проходит бессимптомно, а антитела появляются в период от одной до четырех недель.

Тот факт, что у детей часто не проявляются никакие симптомы, и что инфекция может развиться, а затем распространиться незаметно, частично объясняется так называемыми наивными Т-лимфоцитами, которые не имели контакта с антигеном и могут совершенно иначе реагировать на патогенные микроорганизмы. В организме у детей целый арсенал таких клеток, который постоянно пополняется. Взрослые, в свою очередь, с возрастом утрачивают способность вырабатывать новые наивные Т-клетки.

Наивные Т-лимфоциты циркулируют между кровеносными сосудами и периферическими лимфоидными органами. Когда они вступают в контакт с антигеном, они получают сигнал к размножению, а затем могут выдать адаптивный или приобретенный иммунный ответ. Т-клетки взрослых, с другой стороны, обучены реагировать на инфекции, которые они уже испытали, поэтому иммунный ответ у взрослых людей в целом проявляется гораздо активнее. Коронавирус - это новый патоген, воздействующий на человека, но дети могут лучше переносить инфекцию благодаря тому, что у них в организме содержится гораздо больше наивных Т-клеток.

Опасность того, что дети также могут быть распространителями коронавируса, до сих пор недооценивалась, считают ученые. Последние исследования выяснили, что дети вполне могут быть переносчиками инфекции, не проявляя симптомов заболевания. При этом тесты на коронавирус среди детей проводятся крайне редко.

Впрочем, суперраспространителями коронавируса дети все же не являются и заражают друг друга в 10 раз меньше, чем взрослые. Это подтверждают и первые результаты пилотного проекта, который проводился в Германии в декабре прошлого года. В 16 образовательных учреждениях было проведено 5000 проверок (среди них - 2000 детей дошкольного возраста). В 16 классах были получены "позитивные" результаты, но не было ни одного случая заражения соучеников.

В мае прошлого года в США, Великобритании, Франции и других странах Европы наблюдались случаи опасного воспалительного синдрома у детей, который связывали с COVID-19. У заболевших детей возникала чрезмерная иммунная реакция, приводящая к поражению внутренних органов, фиксировались признаки токсического шока и проблемы с сердцем. Ученые также не исключили, что для детей может быть более опасен так называемый британский штамм коронавируса.