В электронных кошельках зависло биткоинов на 140 млн долларов из-за забытых и потерянных паролей

Pixabay.com В отличие от традиционных банков и онлайн-кошельков, владельцы счетов с биткоинами не могут сбросить или восстановить пароль

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Биткоины на общую сумму около 140 миллиардов долларов зависли на электронных кошельках, владельцы которых забыли или потеряли свои пароли, пишет The New York Times со ссылкой на сервис по обработке данных о криптовалютах Chainalysis (перевод статьи на InoPressa).

На фоне рекордного подорожания биткоина в компанию Wallet Recovery Services, помогающую восстанавливать утерянные цифровые ключи, поступает по 70 запросов в день - в три раза больше, чем месяц назад.

В отличие от традиционных банков и онлайн-кошельков, владельцы счетов с биткоинами не могут сбросить или восстановить пароль. Сама идея создания криптовалюты заключалась в том, чтобы любой человек мог хранить деньги на цифровом счете без риска какого-либо вмешательства со стороны государства. Сложный алгоритм позволяет создать адрес и связанный с ним закрытый ключ, который известен только владельцу электронного кошелька.

У многих владельцев биткоинов, которые лишились доступа к своему богатству, криптовалюта появилась еще в первые дни ее существования, когда никто не был уверен, что она будет столь ценной. Так, в цифровом кошельке программиста из Сан-Франциско Стефана Томаса застряли 7002 биткоина (около 220 млн долларов), которые ему подарил еще в 2011 году неизвестный фанат криптовалюты в качестве благодарности за видео, разъясняющее, что такое биткоин.

Несколько лет назад Томас потерял бумажку, на которой записал пароль к защищенной флешке IronKey, где содержатся закрытые ключи к цифровому кошельку. Из 10 попыток ввода пароля программист уже использовал восемь. Если оставшиеся две тоже окажутся неудачными, содержимое флешки будет зашифровано навсегда. Впрочем, Томас не бедствует: доступных биткоинов у него осталось на сумму больше, чем он в состоянии потратить.

Предприниматель из Барбадоса Габриэль Абед потерял около 800 биткоинов (25 млн долларов), когда его коллега переформатировал ноутбук, содержащий закрытые ключи от кошелька. Но Абед тоже не остался внакладе: на криптовалюту, которую ему удалось удержать, он купил 100-акровый участок земли у океана.

8 января стоимость биткоина обновила исторический максимум, впервые превысив 41 тысячу долларов. По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на утро 13 января стоимость биткоина снижалась на 6,17% - до 34 506 долларов, передает "Прайм".