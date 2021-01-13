Вакцина против коронавируса, разработанная компанией Moderna

Florida Department of Health in Citrus

В Германии не спешат использовать первую партию вакцины против коронавируса, разработанной компанией Moderna. Это связано с опасениями, что она могла испортиться во время транспортировки, сообщает в среду Associated Press.

Первые 2,4 тыс. доз вакцины доставили в Берлин, как и планировалось, во вторник. Однако по итогам первоначальной оценки качества у экспертов "есть сомнения относительно того, правильно ли транспортировалась и охлаждалась вакцина". Власти запросили у перевозчика и производителя разъяснения, передает "Интерфакс".

В федеральную землю Бранденбург, как и в Берлин, доставили партию из 2,4 тыс. доз, и у местных экспертов также есть сомнения относительно пригодности препарата.

Всего в первой партии было около 65 тыс. доз. Они прибыли в Германию в понедельник и хранились на военном объекте в Квакенбрюке на западе страны. Оттуда ящики на грузовиках доставлялись в 16 федеральных земель Германии.

По словам официальных лиц, запланированные вакцинации пока будут проводиться только вакциной компаний Pfizer и BioNTech.

Также стало известно, что Литва решила отказаться от закупок вакцины от коронавируса американской компании Moderna. Решение об этом принято в среду на заседании правительства республики, передает ТАСС.

"Данный шаг вызван тем, что компания Moderna подняла на 33% цену на свой продукт и отказывается от поставок на прежних условиях", - сказал по итогам заседания журналистам министр здравоохранения Арунас Дулькис. Литва, по его утверждению, дополнительно закупит вакцину производства Pfizer и BioNTech.

Первая партия препарата Moderna в количестве 2,4 тыс. доз поступила в Литву 12 января. Как в связи с этим сообщил Минздрав, американская вакцина в январе и феврале будет поставляться в Литву еженедельно.

Вильнюс должен был закупить около 500 тыс. доз вакцины Moderna, 1,85 млн доз вакцины BioNTech и Pfizer, 1,86 млн доз препарата британско-шведской компании AstraZeneca и 1,24 млн доз препарата фирмы Janssen, которая является подразделением Johnson & Johnson.

До вторника Литва получила пять партий вакцины Pfizer и BioNTech. С начала поставок в середине ноября в республику поступило 66 690 доз препарата этих изготовителей.