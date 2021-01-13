Лиза Монтгомери

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Власти США привели в исполнение первый за 70 лет смертный приговор 52-летней женщине, сообщает газета The New York Times. Осужденная Лиза Монтгомери была признана виновной в особо жестоком убийстве беременной женщины в 2004 году.

Ранее планировалось, что приговор будет приведен в исполнение 8 декабря в штате Индиана. Впоследствии по решению суда казнь отложили до 12 января. Суд в Индиане 11 января отсрочил приведение в исполнение смертного приговора Монтгомери на федеральном уровне из-за проблем с ее психическим состоянием. Однако Верховный суд США отклонил это решение поздно вечером 12 января, позволив привести в действие смертный приговор, передает РИА "Новости".

Казнь Монтгомери была совершена с помощью смертельной инъекции в тюрьме Терре-Хот в штате Индиана. Смерть женщины констатировали 13 января в 01:31 по местному времени (09:31 мск).

Адвокат Монтгомери Келли Хенри заявила, что власти США нарушили закон, казнив ее клиентку, которая страдала "психическим заболеванием". Она также добавила, что все, кто участвовал в казни, "должны чувствовать стыд". "Правительство не остановилось ни перед чем в своем рвении убить эту больную и неадекватную женщину. Казнь Лизы Монтгомери была далека от правосудия", - сказала адвокат. Ее слова приводит BBC.

Хенри также назвала осуществленную федеральными властями казнь как "злобное, незаконное и ненужное проявление авторитарной власти" уходящего президента Дональда Трампа. Известно, что избранный президент Джо Байден, инаугурация которого намечена на 20 января, является противником федеральной смертной казни.

На этой неделе запланированы казни еще двух федеральных заключенных: Кори Джонсона в четверг и Дастина Хиггса в пятницу. Федеральный судья округа Колумбия во вторник заблокировал приведение этих приговоров в исполнение, но правительство уже обжаловало это решение.

В июле Верховный суд США постановил, что первые за 17 лет казни в федеральных тюрьмах США могут быть исполнены, отменив задержку, предписанную ранее судом низшей инстанции. Первым казненным стал 47-летний Дэниэл Льюис Ли, также содержавшийся в федеральной тюрьме Терре-Хот в штате Индиана. Казнь Лизы Монтгомери стала одиннадцатой по счету.

Восстановление федеральной смертной казни имеет символическое значение для США, где подавляющее большинство казней проходят в юрисдикции отдельных штатов, а не федеральных властей.

Лиза Монтгомери познакомилась с будущей жертвой, 23-летней Бобби Джо Стиннет из города Скидмор на северо-западе штата Миссури, по интернету. Стиннет занималась разведением рэт-терьеров, а ее будущую убийцу привлекло то, что молодая женщина на фотографиях выглядела беременной. Под предлогом покупки щенка Монтгомери договорилась о встрече и пришла в дом к Стиннет.

По версии обвинения, Монтгомери тщательно готовилась к нападению, изучив всю доступную ей информацию, касающуюся проведения кесарева сечения. По словам прокурора, жертва все поняла и пыталась защищаться, когда увидела Лизу Монтгомери с кухонным ножом в руках. Однако нападавшей удалось задушить жертву и похитить у мертвой матери ее восьмимесячный плод.

Убитую Стиннет нашла ее мать. Все вокруг было залито кровью, а живот жертвы выглядел так, как будто "взорвался". Все соседи и знавшие Бобби Джо Стинетт люди были шокированы чудовищным преступлением.

В считанные часы полиция раскрыла убийство. На след преступницы сыщиков вывел IP-адрес ее компьютера, данные о котором они получили при изучении электронной переписки в доме Стиннет.

Монтгомери, проживавшая на своей ферме в Мелверне, была задержана буквально на следующий день после того, как заявила о якобы рожденном ею ребенке. К этому времени Монтгомери и ее муж уже успели назвать новорожденную девочку Абигэйл, выдав ее за своего ребенка.

Адвокаты осужденной настаивали на смягчении наказания на том основании, что в детстве Монтгомери стала жертвой сексуального насилия со стороны отца, подвергалась пыткам со стороны матери, в результате чего у нее появились психические отклонения.

Экспертиза показала, что Монтгомери перенесла родовые травмы, повредившие центры мозга, ответственные за контроль агрессивных эмоций. Кроме того, в 1990 году, после рождения своего четвертого ребенка, убийца перенесла операцию по стерилизации. После этого она страдала неврозом, связанным с желанием забеременеть.

41 юрист (бывшие и действующие адвокаты) пришли к выводу, что в момент совершения преступления Монтгомери не давала себе отчета в своих действиях. Этой же версии придерживаются правозащитники. Однако родственники убитой говорили, что Монтгомери совершила настолько ужасное злодеяние, что заслуживает смерти даже если является психически больной.

Присяжные пришли к выводу, что в момент убийства Монтгомери прекрасно осознавала всю тяжесть своего злодеяния. В итоге подсудимую приговорили к смертной казни.

Монтгомери стала третьей женщиной, которая была приговорена к такому наказанию начиная с 1972 года, когда в США была проведена реформа уголовного кодекса. Однако и до реформы женщин редко приговаривали к казни.

С 1927 года только две женщины были казнены, причем обе в 1953 году. Этель Розенберг села на электрический стул вместе со своим мужем Джулиусом, поскольку супругов признали виновными в шпионаже в пользу Советского Союза, руководство которого добывало секреты американской атомной технологии.

Бонни Хэди была казнена вместе со своим любовником в газовой камере. Их осудили за похищение и убийство 6-летнего мальчика в Канзас-Сити.

Еще одна американка - Мэри Сурратт - была повешена в 1865 году за участие в заговоре против президента Авраама Линкольна. Всего за 100 лет было казнено около 50 женщин.