Алексей Навальный объявил о своем возвращении в Россию из Германии 17 января

Алексей Навальный / instagram.com

Алексей Навальный объявил о своем возвращении в Россию из Германии 17 января. Политик рассказал в своем Instagram, что считает себя уже "почти здоровым" и может долечиться на родине после отравления "Новичком".

"Вопрос "возвращаться или нет" передо мной не стоял никогда. Просто потому, что я не уезжал. Я оказался в Германии, приехав в неё в реанимационной коробке, по одной причине: меня пытались убить. Я выжил. И сейчас Путин, отдавший приказ о моём убийстве, верещит на весь свой бункер и велит своим слугам сделать всё, чтобы я не вернулся", - написал Навальный, уточнив, что вернется в Москву рейсом лоукостера "Победа.