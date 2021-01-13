Пенс отказался отстранить Трампа от власти через 25-ю поправку, несмотря на принятую в Конгрессе резолюцию

The White House / Flickr.com Сам Трамп заявил, что не обеспокоен из-за риска своего отстранения. По его мнению, использование 25-й поправки будет преследовать Джо Байдена и его администрацию, а "фальсификация импичмента" - это продолжение величайшей и самой злобной охоты на ведьм в истории США

The White House / Flickr.com

Палата представителей Конгресса США приняла резолюцию, призывающую вице-президента Майка Пенса отстранить действующего президента Дональда Трампа от должности. Согласно результатам голосования, резолюцию поддержали 223 законодателя, против выступили 205. Среди проголосовавших "за" - один республиканец. Трансляция голосования велась на сайте нижней палаты парламента.

Однако, как сообщается на сайте Белого дома, Пенс заранее направил спикеру палаты Нэнси Пелоси письмо с отказом.

Вице-президент отметил, что до конца президентского срока Трампа осталось восемь дней, и такие действия станут "ужасным прецедентом". По мнению Пенса, применение 25-й поправки к Конституции о неспособности президента исполнять свои обязанности не является мерой наказания или узурпации. "Я не считаю, что такой курс действий отвечает интересам нашей нации или согласуется с нашей Конституцией", - написал Пенс.

"На прошлой неделе я не поддавался давлению, выходящему за рамки моих конституционных полномочий, чтобы определить исход выборов, и теперь я не уступлю усилиям Палаты представителей играть в политические игры в такое серьезное время в жизни нашей нации", - добавил он, призвав Пелоси и всех членов Конгресса "снизить температуру и объединить нашу страну, поскольку мы готовимся к инаугурации избранного президента Джо Байдена".

Теперь Палата представителей намерена провести голосование по объявлению импичмента президенту. Оно может состояться вечером в среду на основании резолюции, опубликованной 11 января. Она ссылается на третий раздел 14-й поправки к Конституции США, которая запрещает лицу, участвовавшему "в восстании или мятеже", занимать какой-либо пост в США. По данным Politico, резолюцию об импичменте действующего президента поддержало большинство палаты представителей США.

Сам Трамп заявил, что не обеспокоен из-за риска своего отстранения. По его мнению, использование 25-й поправки будет преследовать Джо Байдена и его администрацию, а "фальсификация импичмента" - это продолжение величайшей и самой злобной охоты на ведьм в истории США.