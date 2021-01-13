В Польше рассказали о первом тяжелом осложнении после прививки от коронавируса

antoniemo / DepositPhotos Министр здравоохранения Польши Адам Недзельский

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Первое тяжелое осложнение после вакцинации от COVID-19 зафиксировано в Польше. Как сообщил на пресс-конференции министр здравоохранения страны Адам Недзельский, которого цитирует РИА "Новости", до настоящего времени зафиксировано 37 нежелательных побочных эффектов после прививок.

"32 из них носили легкий характер, четыре - средний и один - тяжелый", - заявил Недельский, не уточнив подробностей относительно случая тяжелого побочного эффекта. По его словам, в Польше уже создали компенсационный фонд для лиц, у которых наступили побочные эффекты вакцинации от COVID-19.

Ранее за любые нежелательные последствия проведения медицинских процедур пациент мог требовать компенсации через суд. Министр пояснил, что сейчас власти постарались "упростить процедуру и сделать ее дешевле для лица, которое добивается компенсации". Заявления о компенсации теперь можно будет подавать не в суд, а к уполномоченному по вопросам прав пациентов.

Вакцинация от COVID-19 началась в Польше 27 декабря, в страну доставлено более миллиона доз вакцины производства Pfizer и Moderna. В первую очередь прививаются работники сферы здравоохранения. Затем вакцину получат пенсионеры, полицейские, учителя и другие представители группы риска. Всеобщая запись на вакцинацию начнется 15 января. К настоящему моменту в Польше уже вакцинировано более 257 тысяч человек.