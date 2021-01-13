Митч Макконнелл

Official White House Photo by Shealah Craighead / Flickr В среду в Палате представителей Конгресса США рассматривают резолюцию об объявлении импичмента Трампу. Позднее в этот же день ожидается голосование по этому вопросу

House FloorCast

Лидер сенатского большинства республиканец Митч Макконнелл не созовет заседание Сената для рассмотрения возможности импичмента в отношении президента США Дональда Трампа до 19 января, сообщает в среду американский телеканал CBS News со ссылкой на его представителя Дуга Андреса.

По словам Андреса, плановое заседание Сената намечено именно на 19 января, передает "Интерфакс".

Для того, чтобы провести экстренное заседание Сената, необходимо согласие лидеров как республиканцев, так и демократов в верхней палате Конгресса. При несогласии одного из них такое решение принято быть не может.

В то же время инаугурация избранного президента США Джо Байдена намечена на 20 января, поэтому сенаторы не успеют провести процедуру импичмента в отношении Трампа до вступления в должность нового главы американского государства.

В среду в Палате представителей Конгресса США рассматривают резолюцию об объявлении импичмента Трампу. Позднее в этот же день ожидается голосование по этому вопросу. В резолюции Трампа обвиняют в "тяжких преступлениях и проступках" ввиду произошедших на прошлой неделе в США беспорядков в Капитолии. Перед тем, как сторонники Трампа ворвались в Капитолий и сорвали работу Конгресса, сам Дональд Трамп заявил, что устроит "адскую битву" за президентское кресло. Это было расценено как подстрекательство к беспорядкам и даже мятежу.

Если Палата представителей в среду примет резолюцию об объявлении импичмента Трампу, то рассмотрение вопроса перейдет в Сенат. Новый лидер большинства в верхней палате Чак Шумер, демократ из Нью-Йорка, намерен безотлагательно рассмотреть вопрос об импичменте. Однако для смещения президента с поста мало простого большинства. За это должны проголосовать две трети Сената - 67 сенаторов, отмечает CBS News. Поэтому исход голосования могут определить и сенаторы-республиканцы, которые отвернутся от своего лидера Дональда Трампа.

Дональд Трамп за время своего президентского срока уже проходил через процедуру импичмента. В феврале прошлого года американские сенаторы не стали признавать политика виновным в злоупотреблении властью и препятствовании расследованию, которое проводил Конгресс.

Напомним, 6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, когда парламентарии занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал кандидат от Демократической партии Джо Байден. Заседание Конгресса было прервано, а часть конгрессменов эвакуировали.

По данным властей, в ходе беспорядков полицией была застрелена манифестантка. Кроме того, зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще трех человек, которые были квалифицированы как ЧП медицинского характера. Десятки сотрудников полиции Капитолия получили ранения, а один из них умер после столкновений.