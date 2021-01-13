Палата представителей Конгресса США приступила в среду к обсуждению инициативы, направленной на то, чтобы подвергнуть американского президента Дональда Трампа процедуре импичмента во второй раз за время его пребывания у власти. Дебаты по этому вопросу, инициированные Демократической партией и транслирующиеся в прямом эфире новостными телеканалами США, начались в нижней палате Конгресса в районе 09:15 по местному времени (17:15 мск). По предварительным оценкам, за импичмент Трампа могут проголосовать даже 20 республиканцев. Пять из них уже подтвердили это, передает CNN.

Выступая на их открытии, председатель процедурного комитета Палаты представителей Джеймс Макговерн (демократ, от штата Массачусетс) выразил мнение, что законодатели обсуждают нынешнюю "историческую меру в действительности на месте преступления". "Нас бы тут [на этом заседании] не было, если бы не президент США [и его действия]", - считает конгрессмен. Он вслед за другими своими однопартийцами обвинил республиканца Трампа в том, что тот спровоцировал "применившую насилие толпу" на вторжение в Капитолий в Вашингтоне 6 января, передает ТАСС.

В ближайшие часы членам Палаты представителей предстоит обсудить и утвердить правила рассмотрения резолюции об импичменте Трампа. Затем они перейдут к дебатам непосредственно по этому документу.

Работа Конгресса идет при повышенных мерах безопасности. Комплекс административных зданий, включая Капитолий, взяли под охрану тысячи бойцов Национальной гвардии. Ночью они не покидали своего поста и спали прямо на полу залов Капитолия.

Напомним, 6 января сторонники Дональда Трампа ворвались в здание Конгресса, когда парламентарии занимались утверждением результатов голосования коллегии выборщиков, согласно которым победителем президентских выборов стал кандидат от Демократической партии Джо Байден. Заседание Конгресса было прервано, а часть конгрессменов эвакуировали.

По данным властей, в ходе беспорядков полицией была застрелена манифестантка. Кроме того, зафиксированы не связанные между собой случаи смерти еще трех человек, которые были квалифицированы как ЧП медицинского характера. Десятки сотрудников полиции Капитолия получили ранения, а один из них умер после столкновений. Начальник полиции Капитолия Стивен Санд в связи с произошедшим подал в отставку и покинет свою должность 16 января.

Теперь демократы пытаются отстранить от власти Трампа, не дожидаясь инаугурации его преемника Джо Байдена 20 января. По их мнению, Трамп не может оставаться в Белом доме, так как несет ответственность за произошедшие беспорядки. Как подчеркнули конгрессмены, Дональд Трамп своим поведением в день беспорядков у Капитолия "продемонстрировал, что он будет оставаться угрозой для национальной безопасности, если ему будет позволено остаться на своем посту".

В схожем ключе высказались и некоторые представители Республиканской партии. В знак протеста против действий Трампа и беспорядков на Капитолийском холме, в ходе которых в том числе погибло несколько человек, ряд чиновников американской администрации подал в отставку. Среди них было в том числе двое министров - транспорта и образования.

Комментируя произошедшие в Вашингтоне на минувшей неделе события, Макговерн утверждал, что речь идет, по сути, о попытке государственного переворота в Соединенных Штатах. "Сигнал [действующего американского лидера сторонникам] был недвусмысленным: этим головорезам следует устроить переворот, чтобы Дональд Трамп смог удержаться у власти. И черт с ней, с волей народа! - считает Макговерн. - Этот маяк демократии (Капитолий. - Прим. NEWSru.com) стал объектом нападения", - сказал законодатель про Капитолий США.

Кроме того, Макговерн предположил, что "нападавшие охотились на законодателей, чтобы взять их в заложники или даже поступить с ними еще хуже". Эта версия рассматривается в настоящее время компетентными органами США, однако подтверждения она, судя по имеющейся информации, еще не находит.

"Наша страна подверглась атаке. Не со стороны другого государства, а изнутри. Это были не протестующие и не патриоты. Это были предатели. Это были доморощенные террористы. И они действовали по приказу Дональда Трампа", - убежден глава процедурного комитета Палаты представителей.

Резолюция об отстранении Трампа от должности была внесена на рассмотрение нижней палаты американского законодательного органа от имени демократа Дэвида Сисилини (от штата Род-Айленд). Ее авторы убеждены, что Трамп "осуществил тяжкое преступление <...>, сознательно подстрекая к насилию в отношении органов власти Соединенных Штатов". На их взгляд, своим поведением в день беспорядков на Капитолийском холме он "продемонстрировал, что будет оставаться угрозой для национальной безопасности, демократии и Конституции", если ему позволить остаться на своем посту.

Однако Конгресс, по всей видимости, в любом случае просто не успевает завершить процедуру импичмента Трампа до истечения срока его полномочий. Дело в том, что уже 20 января в полдень к присяге в качестве нового главы государства на ступенях Капитолия в Вашингтоне будет приведен Байден. Между тем обвинение в адрес Трампа должна не только утвердить Палата представителей. Вердикт затем предстоит выносить Сенату Конгресса. Тем не менее, согласно графику работы верхней палаты законодательного органа, она сможет заняться этим вопросом уже только после окончания президентского срока Трампа. Сенат не намерен собираться для обсуждения каких-либо серьезных вопросов, требующих голосования, до 19 января.

Демократы в Палате представителей в прошлом уже пытались отстранить Трампа от власти, подвергнув его импичменту. Эта попытка провалилась, когда Сенат, в котором большинство мест принадлежало республиканцам, в начале 2020 года оправдал 45-го президента США. Первая процедура имичмента инициирована 24 сентября 2019 года после того, как американский информатор выразил обеспокоенность в связи с телефонным разговором президента США с украинским лидером Владимиром Зеленским, который имел место 25 июля. В ходе разговора Трамп призывал Зеленского начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву, утверждал источник.

Демократ Байден на момент телефонного разговора президентов уже являлся наиболее вероятным конкурентом Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах. Поэтому, по мнению демократов, Трамп, оказывая давление на Зеленского, по сути, стремился заручиться поддержкой Киева в желании переизбраться на второй срок.