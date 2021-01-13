В городе Капоэта в Южном Судане задержаны Илья Варламов, его жена Любовь, основатель "Медиазоны" Петр Верзилов, директор Европейской гимназии Иван Боганцев и предприниматель Вадим Гинзбург. Как сообщается на сайте Варламова, они приехали в Африку как туристы.

Причиной задержания стал пульт от дрона, который нашли в багаже Варламова. Местные силовики считают, что россияне могли вести "съемку военных объектов с дрона". Варламов уточнил, что дрон изъяли еще в Уганде, где россияне были до этого, а в багаже нашли только пульт от него. Однако россиян сняли с рейса и привезли в отдел полиции.

"Нас в данный момент пытаются допрашивать и изъять телефоны, мы пока их не даем. Но уже объявлено, что телефоны будут изыматься, а нас оставят здесь", - сказал Верзилов. Силовики пригрозили, что если задержанные сами не отдадут телефоны, солдаты отберут их силой. Позднее всем пятерым заявили, что они арестованы.

"Нас перевели в какую-то "VIP-камеру", и мы ждем полного досмотра", - сообщил впоследствии Варламов в Telescope. В помещении есть телевизор, но сама камера в ужасном состоянии: все в "пауках и каких-то жуках", на стене "гнездо непонятных животных".

Он добавил, что задержанные уже обратились за консульской помощью в российское посольство. У них "забрали все вещи, и непонятно, что вообще происходит". В российской миссии подтвердили факт обращения, сообщает РИА "Новости".

В декабре прошлого года в Стамбуле были задержаны журналисты телеканала НТВ Алексей Петрушко и Иван Малышкин: турецкие власти обвинили их в шпионаже за попытку съемки недалеко от центра по производству дронов. Источник в турецком МИД сообщал, что журналисты НТВ якобы не имели аккредитации и вели съемку без разрешения в районе, где располагается производитель боевых беспилотников Baykar Savunma. Как уточнила главный редактор телеканала Александра Кошарницкая, задержанные журналисты снимали несколько сюжетов, один из которых был посвящен теме коронавируса, а второй - производству беспилотников, чем и объясняется их работа в районе завода.

"Есть, в принципе, его адрес на сайтах, и в Google Maps, и в Яндекс его можно найти. Так что насколько нам известно, ребята только подъехали туда и были задержаны", - заявила Кошарницкая. Заместитель генерального продюсера НТВ Вадим Такменев заявил, что журналисты отправились в Турцию, чтобы снять несколько сюжетов для программы, в том числе о подготовке к встрече Нового года. Впоследствии стало известно, что обоих журналистов было решено депортировать.