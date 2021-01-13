Youtube ограничил работу канала Дональда Трампа как минимум на неделю

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YouTube-канал действующего президента США Дональда Трампа получил первое предупреждение. Как говорится в сообщении YouTube в Twitter, Трамп не сможет публиковать новый контент в течение минимум 7 дней. Также видеохостинг удалил новые видео на канале Трампа и отключил комментарии на неопределенный срок из-за "опасений по поводу насилия".

Ранее после беспорядков на Капитолийском холме были заблокированы аккаунты президента в Twitter и Facebook. Twitter объявил о решении навсегда заблокировать аккаунт Трампа 9 января, мотивировав это опасениями, что президент будет подстрекать граждан к насилию.

Такое решение было принято после анализа последних твитов Трампа и "контекста вокруг них" - в частности того, как они воспринимаются в Twitter и за его пределами. В одном из них президент заявил, что голоса 75 млн поддержавших его "великих американских патриотов" еще долго будут иметь "гигантское значение" и "не будут подвергаться неуважению или несправедливому обращению ни в каком виде или форме". В другом посте он сообщил, что не пойдет на инаугурацию избранного президента США Джо Байдена 20 января.

Администрация Twitter сочла, что эти сообщения могут "поощрить и вдохновить" сторонников Трампа на повторение событий 6 января, а также говорят о том, что уходящий глава Белого дома не собирается мирно передавать власть и поддерживает насильственные действия протестующих у Капитолия. Твит Трампа об инаугурации в Twitter расценили как поощрение возможного насилия на церемонии.

В ответ действующий президент обвинил соцсеть в "запрете свободы слова" и попытался задействовать другие аккаунты для распространения своих заявлений, в том числе официальную президентскую учетную запись @POTUS, которая не принадлежит Трампу лично. Twitter оперативно пресек это. Ранее Трампу также запретили публиковать сообщения в Facebook и Instagram. В мире блокировку личного аккаунта президента США в Twitter восприняли настороженно, указав на опасность прецедента.