DVIDS На военно-морской базе в Сан-Диего (Калифорния) произошел пожар на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard, сообщает пожарная служба города на своей странице в Twitter

DVIDS

На военно-морской базе в Сан-Диего (Калифорния) произошел пожар на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard, сообщает пожарная служба города на своей странице в Twitter. Пожар начался около 8:30 по местному времени. В тушении огня принимали участие местные пожарные, а также команды военно-морской базы и корабля. Во время начала пожара на борту находились 160 членов команды, они были эвакуированы.

По информации The New York Times, после начала пожара на судне прогремел взрыв. При инциденте пострадали 17 моряков и четверо гражданских, их ранения не представляют угрозы для жизни. Об уровне ущерба и стоимости ремонта корабля ничего не известно, однако командование твердо намерено вернуть корабль в строй.

Начальник пожарной службы Сан-Диего Колин Стоуэлл заявил CNN, что корабль может гореть еще несколько дней, "вплоть до ватерлинии". С огнем борются пожарные команды на борту судна и буксиры Военно-морского флота Юго-Западного региона из бухты.

Как заявил на пресс-конференции представитель командования Тихоокеанского флота США контр-адмирал Филип Собек, которого цитирует РИА "Новости", пожар на корабле произошел не в результате взрыва, но причина возгорания пока неизвестна. Взрыв же произошел из-за повышения температуры на корабле в результате пожара, который начался на нижней грузовой палубе.

Также Собек сообщил, что на борту корабля находится "около миллиона галлонов топлива" (более 3700 тонн), и пожарные пытаются не допустить его возгорания. Состояние пострадавших в результате происшествия оценивается как стабильное, их травмы в основном связаны с отравлением продуктами горения.

Представитель Министерства обороны США сообщил, что предположительно, пожар начался на "колодезной палубе", которая служит для выхода на воду небольших десантных катеров. Глава Пентагона Марк Эспер проинформирован о ситуации.

USS Bonhomme Richard - универсальный корабль класса Wasp, принятый на службу в ВМС США в 1998 году. В составе его команды 102 офицера и более 1 тыс. моряков. Длина судна более 250 м, водоизмещение - более 28 тыс. т. Корабль оснащен зенитно-ракетными установками и взлетной палубой и способен перевозить в том числе вертолеты, катера и транспортные средства-амфибии.

SDFD was requested by Federal Fire at about 9am. #shipfire pic.twitter.com/Ah6GRzpJHJ— SDFD (@SDFD) July 12, 2020

In the process of accounting for all firefighters and clearing the area. #shipfire pic.twitter.com/ldjvu5WzgB— SDFD (@SDFD) July 12, 2020