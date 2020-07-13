Сотрудники лаборатории в Ухане, откуда началось распространение коронавируса по миру, бежали из Китая и сотрудничают с западными спецслужбами, заявил Sunday Mirror бывший помощник президента США Стив Бэннон.

По его информации, "определенные перебежчики" работают с Федеральным бюро расследований, чтобы "попытаться сложить вместе" информацию о возможном возникновении вируса в лаборатории Уханя, которая "ужасно управлялась".

"Они пока не говорят с прессой, но есть люди из лаборатории Уханя и из других лабораторий, которые приехали на Запад и передают доказательства виновности Коммунистической партии Китая. Я думаю, что люди будут шокированы", - заявил Бэннон.

По его словам, представители лабораторий покидали Китай и Гонконг с середины февраля. Разведка США, британская служба контрразведки МI-5 и служба британской внешней разведки МI-6 пытаются подготовить очень доскональное судебное дело против Китая. Комментариев спецслужб США или Великобритании или позиции официального Китая по поводу утверждений Бэннона в статье нет.

Одной из бежавших оказалась вирусолог из Гонконга Ли-Мэн Янь. По ее словам, она была одним из первых ученых, занимавшихся изучением COVID-19. В интервью Fox News Янь заявила, что китайское руководство знало о коронавирусе задолго до того, как сообщило о нем.

Вирусолог рассказала, что получила от своего научного руководителя в референтной лаборатории ВОЗ задание исследовать выборку случаев заболевания, похожих на атипичную пневмонию. Еще 31 декабря ее друг, ученый из Центра по контролю и профилактике заболеваний сообщил ей, что вирус может передаваться от человека к человеку. Когда вирусолог сказала об этом своему руководителю, "он только кивнул", а позднее просил Ли-Мэн Янь "молчать и быть осторожной".

По словам ученой, соруководитель референтной лаборатории ВОЗ профессор Малик Пейрис знал о ситуации, однако не предпринял никаких действий. Представители ВОЗ отвергли обвинения о сокрытии информации, сообщив, что Ли-Мэн Янь и ее коллеги никогда не работали напрямую на эту организацию. В китайском посольстве в США сообщили, что ничего не знают о Ли-Мэн Янь, добавив, что китайское правительство отреагировало на вспышку коронавируса быстро и эффективно. В самом университете Гонконга заявили, что уважают свободу высказываний, однако мнение и взгляды доктора Янь не представляют мнение университета.

"Доктор Янь Ли-Мэн была научным сотрудником с докторской степенью, которая проходила стажировку в HKU после защиты степени. Она покинула университет... Заявления, которые она сделала в интервью, не соответствуют ключевым фактам, как мы их понимаем. Доктор Янь никогда не занималась никакими исследованиями относительно трансмиссии COVID-19 от человека к человеку в декабре 2019 - январе 2020 года", - говорится на сайте университета. Там утверждается, что ее заявление не имеет научного обоснования, "а напоминает слухи".

Ранее о сдерживании информации о коронавирусе со стороны Китая заявили источники Associated Press. Тогда сообщалось, что правительственные лаборатории в Китае опубликовали сведения о геноме лишь после того, как другая лаборатория, опередив правительство, опубликовала эти сведения на специализированном сайте по вирусологии 11 января. Однако и после этого власти Китая не решались опубликовать сведения о вирусе в течение двух недель. Именно в этот период детальные сведения о пациентах и случаях заражения помогли бы значительно снизить смертоносный эффект коронавируса или замедлить скорость его распространения.

В мае китайский эпидемиолог и пульмонолог Чжун Наньшань, руководитель специальной комиссии по борьбе с коронавирусом Госкомздрава КНР, заявил, что власти города Ухань, где был впервые зафиксирован случай заражения новым коронавирусом, поначалу умалчивали ключевые подробности о масштабах вспышки заболевания.

По словам эпидемиолога, у него возникли подозрения после того, как официальное число заболевших в Ухане - 41 человек - не менялось на протяжении десяти дней, в то время как уже появлялись данные об инфицированных за рубежом. Реальные данные были предоставлены только после того, как вирусолог продолжил задавать вопросы местным властям.

Хотя Чжун Наньшань и признает занижение числа заболевших на начальном этапе эпидемии, он отвергает обвинения в недостоверности официальной статистики властей Китая по коронавирусу, а также теорию Трампа и госсекретаря США Майка Помпео о том, что коронавирус вышел из лаборатории.

Он привел слова своего "хорошего друга" вирусолога Ши Чжэнли, руководителя лаборатории в Уханьском институте вирусологии, которая назвала эту теорию "нелепой", поскольку в лаборатории нет необходимых для создания искусственного вируса человеческих ресурсов и оборудования. Также Чжун Наньшань утверждает, что китайские медицинские власти в начале февраля проводили проверку в той самой лаборатории и не обнаружили никаких свидетельств "утечки" вируса.