AlexKosev / DepositPhotos Посольство Венгрии в Москве опровергло собственное сообщение о смягчении правил въезда в страну для граждан России, заявив, что оно было неправильно интерпретировано, сообщает РБК в своем Telegram-канале. Пост в Facebook, где говорилось, что россияне смогут приехать в Венгрию и не проходить двухнедельный карантин по коронавирусу при наличии документов об отсутствии COVID-19, удален

AlexKosev / DepositPhotos

Посольство Венгрии в Москве опровергло собственное сообщение о смягчении правил въезда в страну для граждан России, заявив, что оно было неправильно интерпретировано, сообщает РБК в своем Telegram-канале. Пост в Facebook, где говорилось, что россияне смогут приехать в Венгрию и не проходить двухнедельный карантин по коронавирусу при наличии документов об отсутствии COVID-19, удален.

В венгерском посольстве заявили, что границы не откроют, условия ограничения по въезду в страну остаются прежними. "Сейчас по туристической шенгенской визе въезд на территорию Венгрии запрещен. Ранее опубликованные условия въезда, то есть ограничения и условия въезда, остаются неизменными", - сказали в дипмиссии.

В Facebook посольства теперь говорится, что введенные правительством изменения, которые вступают в силу 15 июля, касаются "только санитарных условий въезда".

Ранее диппредставительство сообщало, что лица, не являющиеся гражданами Венгрии, обязаны пройти медицинское обследование после въезда на территорию страны и пройти двухнедельный карантин при отсутствии подозрения на коронавирус. "Избежать карантина можно только в случае, если два теста на наличие коронавируса за последние пять дней (с разницей в 48 часов) покажут отрицательный результат, и это будет подтверждено документом на венгерском или английском языке", - говорилось в удаленном посте.

Также сообщалось, что Россия включена в список стран "желтой" зоны - государств, где ситуация по коронавирусу не такая серьезная. В посольстве Венгрии изданию TourDom.ru уточнили, что въезд в страну разрешен только ее гражданам и обладателям вида на жительство (ВНЖ), прибывающим из стран, отнесенных к "зеленой" или "желтой" категории. При этом обладатели ВНЖ должны дополнительно согласовать поездку по заявлению на сайте полиции. Для туристов же ничего не изменилось.

1 июля Евросоюз открыл внешние границы для 14 стран, не включив в этот список Россию, США и Бразилию, которые входят в топ-5 по числу случаев коронавируса. Границы открыты для Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса и Уругвая. Россия с 15 июля начнет переговоры о возобновлении авиасообщения со странами, где число новых инфицированных в течение двух недель не превышает 40 человек на 100 тысяч, среднесуточный прирост составляет не выше 1%, а коэффициент распространения - не больше 1.