selensergen / DepositPhotos Венгрия первой из стран Евросоюза готова разрешить россиянам въезд в страну с 15 июля при наличии документов, подтверждающих отсутствие коронавируса

selensergen / DepositPhotos

Венгрия первой из стран Евросоюза готова разрешить россиянам въезд в страну с 15 июля при наличии документов, подтверждающих отсутствие коронавируса. По решению эпидемиологических властей Венгрии Россия включена в список стран "желтой" зоны, жителям которых разрешат въезд на определенных условиях.

Граждане Венгрии, приезжающие из России, и члены их семей, а также лица, не являющиеся гражданами Венгрии, обязаны пройти медицинское обследование после въезда на территорию страны. Если нет подозрения на коронавирус, требуется обязательный карантин на 14 дней.

Избежать карантина можно только в случае, если два теста на наличие коронавируса за последние пять дней (с разницей в 48 часов) покажут отрицательный результат, и это будет подтверждено документом на венгерском или английском языке. Иностранным гражданам с подозрением на коронавирус откажут во въезде. Об этом говорится на странице венгерского посольства в Москве в Facebook, но на момент написания материала это сообщение перестало быть общедоступным.

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В мае Будапешт снял большую часть ограничений по коронавирусу, а также открыл границы для стран ЕС и соседних государств, не входящих в Евросоюз. Однако из-за опасений новой вспышки COVID-19 Венгрия объявила об ужесточении ограничений на въезд и разделении стран на зоны - зеленую, желтую и красную.

В красную зону входят страны, где отмечается наиболее серьезная ситуация с коронавирусом. Гражданам этих государств закрыт въезд в Венгрию. В эту категорию попали Албания, Босния и Герцеговина, Беларусь, Косово, Северная Македония, Молдова, Черногория, страны Азии, Африки и Южной Америки.

В "желтую" зону, помимо России, вошли Болгария, Португалия, Румыния, Швеция, Великобритания, Норвегия, Сербия, Япония, Китай и США, сообщается на на официальном портале, посвященном борьбе с коронавирусом в Венгрии. Списки стран будут регулярно пересматриваться, при необходимости число государств в желтой или красной категории может увеличиться.

По данным на 12 июля, в Венгрии выявили 4234 случая коронавируса, умерли 595 человек.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее предложила восстановить международное авиасообщение с 15 июля при достижении показателей по трем критериям. Число зараженных коронавирусом должно быть не больше 40 на 100 тысяч жителей, среднесуточный прирост ‒ не выше 1%, а коэффициент распространения ‒ не больше 1. Значения показателей будут рассчитываться за последние 14 дней.

Иностранцы должны будут не менее чем за три дня до прибытия в Россию получить справку об отсутствии COVID-19 или о наличии антител к коронавирусу (иммуноглобулина G). Процедура обследования на коронавирус должна будет заменить собой двухнедельный карантин.

10 июля Росавиация заявила о начале переговоров с зарубежными странами о возобновлении полетов. Первый этап предусматривает открытие воздушного сообщения с государствами, в которых сложились наиболее благоприятные санитарно-эпидемиологические условия.

Авиационным властям нескольких государств направлены предложения и условия возобновления полетов. Некоторые из них выразили заинтересованность, но о каких странах идет речь, не уточнялось. Роспотребнадзор предложил на первом этапе возобновить авиасообщение с 13 странами - Великобританией, Венгрией, Германией, Данией, Италией, Нидерландами, Норвегией, Польшей и Финляндией, а также с Китаем, Вьетнамом, Монголией и Шри-Ланкой.

В то же время Россия не вошла в первоначальный перечень государств, с которыми ЕС готов открыть границы. Новая редакция списка "безопасных стран" должна быть подготовлена Советом ЕС к 15 июля.