Пресс-служба Президента России Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась инициировал экстренное заседание Постоянного совета ОДКБ в связи с обострением на армяно-азербайджанской границе

Пресс-служба Президента России

Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Станислав Зась инициировал экстренное заседание Постоянного совета ОДКБ в связи с обострением на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщил пресс-секретарь организации Владимир Зайнетдинов, которого цитирует ТАСС.

В пресс-службе МИД Армении заявили, что глава армянского дипломатического ведомства Зограб Мнацаканян предоставил подробную информацию о ситуации на армяно-азербайджанской границе в ходе телефонной беседы с генеральным секретарем ОДКБ .

В воскресенье днем Минобороны Азербайджана сообщило о попытке подразделений ВС Армении атаковать позиции азербайджанской армии на товузском направлении границы. В ходе завязавшегося боя с использованием артиллерии погибли два азербайджанских военнослужащих, ранены пятеро. Позднее от полученных ран умер еще один солдат.

Как сообщает РИА "Новости" со ссылкой на Минобороны Азербайджана, подразделения Вооруженных сил Армении, "грубо нарушив режим прекращения огня на участке Товузского района азербайджано-армянской государственной границы", подвергли обстрелу азербайджанские позиции.

Армянская сторона в свою очередь заявила, что военные Азербайджана попытались пересечь госграницу Армении в направлении Тавуша и захватить опорный пункт. Оборонное ведомство страны заявило, что азербайджанские военнослужащие прикрывались артиллерийским огнем, в связи с чем армянские военные открыли ответный огонь. Столкновение продолжилось в ночь на 13 июля. По данным Баку, вооруженные силы Армении подвергли обстрелу из 120-миллиметровых минометов село Агдам Товузского района.

Азербайджанская армия нанесла удар по опорному пункту противника, используя артиллерию, минометы и танки. Во время боев погиб азербайджанский военнослужащий. По данным Минобороны, азербайджанские войска уничтожили "опорный пункт на территории Армении, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу противника".

При этом Минобороны Армении сообщило о "провокационных действиях" азербайджанской стороны и опровергло данные о потерях со своей стороны. Также в ведомстве заверили, что армянские вооруженные силы не ведут огонь по азербайджанским населенным пунктам. По словам пресс-секретаря Минобороны Шушана Степаняна, под прицел берутся только инженерные инфраструктуры и технические средства ВС Азербайджана. Министр обороны Армении Давид Тоноян заявил, что войскам предписано сохранять сдержанность на границе с Азербайджаном.

"Азербайджанская сторона проводит обстрелы из артиллерийского вооружения различного калибра каждые 15-20 минут. Пауза была с 03:30 до 05:30 (02:30-04:30 мск). Активность подавляется снайперским огнем, в результате чего у противника есть существенные потери", - сказал министр. Он добавил, что оперативная ситуация на границе контролируется армянскими войсками.

МИД Турции осудил Армению за обстрел вооруженных сил Азербайджана и передал соболезнования азербайджанскому народу. Как сообщается на сайте ведомства, Анкара всегда будет поддерживать Баку в его борьбе за защиту территориальной целостности страны.

Атаку армянских военных МИД Турции назвал "еще одним проявлением агрессивного национализма Армении". В Анкаре заявили, что попытки расширить масштабы конфликта с Азербайджаном для блокирования политического урегулирования обречены на провал. "Армянская сторона должна отказаться от такой опасной тактики, выбрать путь разума и закона", - говорится в заявлении МИД Турции.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что военно-политическое руководство Азербайджана будет нести всю ответственность за обострение региональной ситуации. "Крайне озадачивает и поведение Турции в лице МИД этой страны, в заявлении которого выражается безоговорочная поддержка азербайджанских действий", - отметил премьер, слова которого приводит агентство Sputnik.

По его мнению, руководство Азербайджана намерено оттеснить на второй план внутренние проблемы, идя на обострения в зоне конфликта. Пашинян напомнил, что Баку так и не присоединился к призывам генсека ООН о глобальном перемирии и позволяет себе демонстрировать антиармянскую и воинственную риторику в условиях ухудшения социально-экономической ситуации на фоне пандемии коронавируса. Армянский премьер призвал граждан Армении выразить безоговорочную поддержку солдатам и командирам, которые "прочно стоят на защите родины" и рекомендовал следить только за официальными сообщениями Армении.