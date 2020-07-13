cpj.org Комитет защиты журналистов наградил премией Светлану Прокопьеву

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Псковская журналистка Светлана Прокопьева, осужденная в России по обвинению в оправдании терроризма, стала лауреатом Международной премии свободы прессы 2020 года. Об этом сообщил Комитет защиты журналистов (Committee to Protect Journalists - CPJ) на своем сайте.

Организация решила наградить четверых журналистов. Помимо Светланы Прокопьевой, награду получит фотожурналист Шахидул Алам из Бангладеша, независимый экономический репортер Мохаммад Мосаед из Ирана и соучредитель, генеральной директор и издатель газеты Premium Times Дапо Олорунйоми из Нигерии. По словам комитета, все лауреаты премии были арестованы или подвергнуты уголовному преследованию за свои репортажи.

"Как смелые и преданные журналисты во всем мире, лауреаты премии КЗЖ сообщали о новостях беспристрастно и объективно во благо своего общества, своей страны и мира", - заявил исполнительный директор CPJ Джоэл Саймон.

По его словам, журналисты понимали, что во время своей работы они столкнутся с сопротивлением "врагов истины", но единственное, чего они не предвидели, стал коронавирус. Он пояснил, что пандемия сделала их работу не только опаснее и сложнее, но и стала причиной жестокого подавления свободы СМИ, так как власти авторитарных стран начали цензурировать новости о вирусе под предлогом заботы о здоровье населения.

Также комитет удостоил награды имени Гвен Ифилл адвоката Амаль Клуни - жену актера и режиссера Джорджа Клуни. Эта премия присуждается ежегодно за исключительную и продолжительную приверженность свободе прессы. Амаль Клуни "представляла бесстрашных репортеров по всему миру", отмечает CPJ, в том числе журналистов из агентства Reuters Ва Лоне и Кьяу Со Оо, которые были осуждены в Мьянме за разглашение гостайны во время расследования убийств мусульман-рохинджа.

Журналистку из Пскова Светлану Прокопьеву 6 июля приговорили к штрафу 500 тыс. рублей по обвинению в "оправдании терроризма" (ст. 205.2 УК). Прокурор просил для нее шесть лет лишения свободы.

Расследование в отношении журналистки началось после того, как в ноябре 2018 года в рамках своей авторской программы на радио "Эхо Москвы в Пскове" она высказалась о возможных причинах самоподрыва подростка на входе в здание управления ФСБ в Архангельске. В феврале 2019 года журналистка стала подозреваемой по делу об оправдании терроризма, а в сентябре того же года ей предъявили официальное обвинение.

Международная неправительственная организация Комитет защиты журналистов базируется в Нью-Йорке и занимается защитой прав журналистов. CPJ собирает информацию о репрессиях и убийствах журналистов по всему миру.

Лауреат премии свободы прессы Шахидул Алам (Бангладеш) - известный фотожурналист, комментатор и основатель бангладешской мультимедийной тренинговой организации Институт средств массовой информации Pathshala и Центр фотографии Drik. В августе 2018 года Алам был задержан после публикации в социальных сетях видео о студенческих протестах в Дакке. Он провел 102 дня за решеткой и рассказал, что его избивали в заключении, пока не выпустили в ноябре 2018 года.

Мохаммад Мосаед (Иран) - независимый экономический репортер, который расследует коррупцию, растраты, трудовые вопросы, экономические санкции и народные протесты. Вынужденный уйти из реформистской газеты под давлением правительства, он публикует новости в социальных сетях. Мосаед был арестован в конце 2019 года за твит и освобожден в начале 2020 года. В феврале он был ненадолго арестован после критики действий правительства в борьбе с COVID-19.

Дапо Олорунйоми (Нигерия) является соучредителем, генеральным директором и издателем нигерийской газеты Premium Times, и в течение своей многолетней карьеры журналиста был ярым защитником свободы прессы в Нигерии, несмотря на неоднократные преследования со стороны правительства. Он был дважды арестован, позднее в 1995 году скрывался от властей. В 2017 году его снова арестовали вместе с коллегой. Тогда полиция ворвалась в офис Premium Times в связи с обвинением в клевете.

Победители будут награждены 19 ноября 2020 года на ежегодном благотворительном вечере CPJ, который будет проходить под председательством Патрика Гаспара, президента фонда "Открытое общество".

Комитет защиты журналистов - международная неправительственная организация со штаб-квартирой в Нью-Йорке, занимающаяся защитой прав журналистов. Комитет собирает информацию о репрессиях и убийствах журналистов по всему миру. Первым почётным председателем комитета, образованного в 1981 году, был американский тележурналист и телеведущий Уолтер Кронкайт. В штаб-квартире организации работают 22 сотрудника, среди которых специалисты по Африке, Америке, Азии и Европе, передает радио "Свобода".