The White House / flickr.com Трамп заявил, что в России удивились бы статистике при таком же интенсивном тестировании на COVID-19, как в США

The White House / flickr.com

В ряде больших стран, в частности, в России, получили бы иную, менее оптимистичную, картину распространения COVID-19, если бы тестировали людей столь же интенсивно, как в США, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп.

"Если бы, скажем в Китае, России, Индии, других больших странах тестировали на коронавирус так же, как это делаем мы, то они бы получили крайне удивительные статистические данные", - сказал он в ходе круглого стола в Белом доме. Слова американского президента приводит "Интерфакс".

Дональд Трамп пояснил, что в США "лучшая и самая интенсивная система тестирования" на коронавирус. По его словам, именно этим объясняется высокое количество заражений, о которых ежедневно сообщается в стране.В то же время, по словам президента, сейчас у США смертность от коронавируса одна из самых низких в мире. Также он напомнил об успешной работе над вакциной и эффективной терапией.

В США по состоянию на понедельник выявлено уже почти 3,5 млн случаев заражения, около 138 тыс. пациентов скончались. По обоим показателям США занимают первое место в мире.

Россия находится на четвертом месте в мире по числу заразившихся (больше 732 тыс. человек). При этом по уровню смертности, согласно официальным данным, РФ не входит даже в десятку наиболее пострадавших стран. Всего в России умерли больше 11 тыс. человек с коронавирусом.