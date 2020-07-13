8 января под Тегераном после взлета был сбит пассажирский лайнер Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины"

@Iranian_RCS / Twitter На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Среди них было 11 украинцев (в том числе девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 канадца, 10 граждан Швеции, четверо афганцев, трое граждан Германии и трое британцев

@Iranian_RCS / Twitter

Украинский пассажирский самолет был сбит 8 января в районе аэропорта Тегерана, из-за неправильной настройки комплекса ПВО, говорится в докладе Организации гражданской авиации Ирана о ходе расследования инцидента. Содержание доклада передает агентство Tasnim.

Согласно докладу, один из комплексов ПВО Тегерана был перемещен, что привело к изменению его географического положения и направления. При этом из-за человеческой ошибки не была выполнена перенастройка, требовавшаяся после перемещения. В итоге система ошибочно опознала самолет как объект, который движется в сторону Тегерана с юго-западного направления, хотя на самом деле лайнер вылетал из аэропорта.

8 января под Тегераном после взлета был сбит пассажирский лайнер Boeing 737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины". На борту находилось 167 пассажиров и девять членов экипажа, все они погибли. Среди них было 11 украинцев (в том числе девять членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 канадца, 10 граждан Швеции, четверо афганцев, трое граждан Германии и трое британцев.

16 января стало известно, что правительства государств, граждане которых погибли при крушении самолета, требуют от Тегерана полного признания вины и выплаты компенсации родным жертв авиакатастрофы. Главы МИД Канады, Великобритании, Афганистана, Швеции и Украины потребовали "независимого расследования с последующими прозрачными и беспристрастными судебными процессами". Впоследствии Украина отвергла иранское предложение о компенсации в 80 тысяч долларов за каждого погибшего, назвав компенсацию недостаточной.

В июне стало известно, что черные ящики украинского самолета не были отправлены Киеву в срок из-за пандемии коронавируса. В правительстве Ирана заявили, что процесс возобновится после возвращения к нормальной работе международных рейсов, а также по итогам переговоров между Ираном и другими вовлеченными в этот процесс сторонами.