Пляж в Андалусии

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Евросоюз пересматривает рекомендацию 912 Совета ЕС о временном ограничении несущественных поездок из стран, не входящих в ЕС. Предполагается, что после 20 мая Испания станет доступна для иностранных туристов из третьих стран, включая Россию, сообщает газета Diario de Sevilla.

"Как ожидается, ослабление рекомендаций может произойти к 20 мая, облегчая иностранным туристам из третьих стран транзит в Испанию через США или Великобританию. Об этом заявила министр промышленности, торговли и туризма Рейес Марото во время презентации кампании "Вы заслуживаете Испанию", направленной на укрепление позиций страны как лидера среди направлений для отдыха", - пишет издание.

Кампания пройдет в мае - июле, будет сопровождаться серией публикаций в печати, а также наружной рекламой, в том числе в общественном транспорте. Реклама ориентирована на различные возрастные группы и предлагает различные виды отдыха в Испании.

Как отметила Рейес Марото, цель рекламной кампании - сломать психологический барьер и избавиться от страхов перед путешествиями, побудить туристов к поездкам за рубеж этим летом, прежде всего, в Испанию. Также она должна укрепить позиции страны как места отдыха для основных въездных рынков - Великобритании, Франции, Германии, Италии, Бельгии, Швеции, Нидерландов, Польши.

Министр добавила, что Испания "готова в ближайшее время вновь открыться миру после худшего года в нашей жизни, и принять всех желающих провести идеальный отпуск".

Рейес Марото подчеркнула, что отдых в Испании - это гарантия "безопасности и качества".

Испания также продвигает в ЕС инициативу о разрешении въезда путешественникам без ПЦР-теста и вакцинации из стран с низким уровнем заболеваемости коронавирусом, передает "Интерфакс".

Визовый центр Испании в Москве возобновил прием документов на оформление шенгенских виз, однако пока туристы по ним въехать не смогут. В настоящее время продолжают действовать ограничения на въезд иностранцев, не являющихся гражданами ЕС. Авиарейсы между РФ и Испанией не выполняются.