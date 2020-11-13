Pixabay.com На Синае при крушении вертолета с миротворцами погибли 8 человек

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На Синайском полуострове в четверг разбился вертолет миротворческой миссии Многонациональных сил и наблюдателей (MFO). В результате авиакатастрофы погибли шесть граждан США и по одному - из Франции и Чехии. Еще один американец получил ранения, пишет DW.

Вертолет UH-60 Black Hawk ("Черный ястреб") выполнял плановый полет в районе египетского курорта Шарм-эш-Шейх. Причины происшествия устанавливаются. Однако в министерстве обороны Чехии говорится, что вертолет разбился из-за технической неисправности. При этом погибла сержант Микаэла Тича.

На данный момент нет информации, свидетельствующей о том, что крушение вызвано какими-либо еще причинами, сообщает NBC News со ссылкой на MFO.

Министерство обороны США "глубоко потрясено" гибелью сограждан, заявил исполняющий обязанности главы ведомства Кристофер Миллер, выразив соболезнования родным жертв. Президент Франции Эмманюэль Макрон принес соболезнования родственникам погибшего француза, а также выразил солидарность с другими государствами, которых коснулась трагедия.

Министр иностранных дел Израиля Габи Ашкенази выразил глубокое сострадание в связи с трагедией, а также особо выделил значение миротворческой группы для безопасности и стабильности в регионе.

Миссия Многонациональных сил и наблюдателей с начала 1980-х годов контролирует соблюдение египетско-израильского мирного договора, подписанного в 1979 году. В ее рядах состоят 1100 человек, в основном это американцы. Кроме того, в миссии принимают участие Австралия, Канада, Колумбия, Чехия, Фиджи, Франция, Италия, Япония, Новая Зеландия, Норвегия, Великобритания и Уругвай, пишет Middle East Monitor.

В северной части Синайского полуострова действуют вооруженные группировки, связанные с террористической организацией "Исламское государство"*. В южной части полуострова расположены популярные у туристов курорты Красного моря. Именно в этой части упал вертолет миротворцев, отмечает The Times of Israel. Осенью 2015 года в небе над Синаем распался на куски российский лайнер с туристами на борту. Ответственность за этот теракт взяло на себя ИГ*.

В феврале 2018 года египетские силовики начали общенациональную операцию против боевиков на Синае. В ходе нее погибли десятки сотрудников правоохранительных органов, а также около тысячи предполагаемых боевиков.