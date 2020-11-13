Александр Лукашенко дал интервью СМИ Белоруссии и ближнего зарубежья

Фото с сайта президента Республики Беларусь Александр Лукашенко дал интервью СМИ Белоруссии и ближнего зарубежья

Фото с сайта президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил взять на контроль обстоятельства смерти Романа Бондаренко, которого избили в Минске. Также Лукашенко выразил соболезнования родителям погибшего. Об этом он заявил в интервью СМИ Белоруссии и ближнего зарубежья, трансляция которого была опубликована агентством БелТА.

"Сегодня утром, поскольку все ж милицию начали обвинять в очередной раз, я позвонил генеральному прокурору и сказал: возьмите под серьезнейший контроль это уголовное дело или расследование", - сказал Лукашенко." В этих дворах одни вывешивали эти флаги и эти ленточки, а вторые ходили и срезали, кто это не приемлет. Мы в последнее время создали дружины, их, по-моему, около 500 в Минске только, и они тоже ходили и срезали эти флаги. В одном из дворов, как мне доложили, они пришли срезать флаги. А те, кто там живет и эти ленточки вывешивал, выскочили из домов. И потасовки были, - пояснил он. - Но в данном случае, как мне доложили, завязалась драка, притом драка серьезная. И кто-то (это ж в милиции всё есть) из протестующих позвонил "карателям" в милицию. Выехал усиленный наряд милиции. Когда они подъехали, как обычно, все разбежались. А этот то ли травмирован был, то ли что... В нетрезвом состоянии. Это признано. Заключение сегодня представил Следственный комитет. Они выложили это все. Он был пьяным. Конечно, его взяли и повезли в этот отдел. Ему стало плохо по дороге, как мне доложили. Они вызвали скорую помощь и отправили его в больницу".

Это, отметим, противоречит медицинским документам, из которых следует, что алкоголя в его крови не было. Так, телеграм-канал Nexta опубликовал скан медицинского заключения, в котором сказано, что содержание этанола в крови составляло 0‰.

Издание Tut.By приводит​ некоторые подробности произошедшего с Бондаренко со ссылкой на очевидцев. По их словам, в среду вечером к ним во двор приехали люди в гражданской форме и масках, чтобы снимать бело-красно-белые ленты. Это символ нынешних протестов против Александра Лукашенко. Роман был одним из тех, кто вышел спросить, что происходит. В какой-то момент он что-то сказал одному из неизвестных в маске. Тот в ответ спросил: "Ты чего борзый такой?"

Затем он со всей силы отбросил Романа к горке на площадке. Тот сильно ударился головой. Как говорят соседи, Бондаренко "профессионально задержали" и увезли на микроавтобусе.

Роман Бондаренко поступил в реанимационное отделение в ночь на четверг с большим отёком мозга, закрытой черепно-мозговой травмой, гематомами, ушибами, ссадинами. Его привезли из Центрального РУВД Минска с формулировкой "травмы получил во время драки". Спасти пациента не удалось. В 8 вечера в четверг семья сообщила, что Роман умер.

Во многих городах страны в пятницу прошли акции памяти Романа Бондаренко, умершего накануне после жестокого избиения.

В соцсетях распространялись призывы организовывать "цепи солидарности" и другие уличные акции в полдень по местному времени. Люди выстроились в цепочки - с бело-красно-белыми флагами и плакатами со словами "Я выхожу" (последние слова Бондаренко перед конфликтом с неизвестными в масках). Акции в разных белорусских городах, а в Минске - сразу в нескольких районах.

Несколько таких "цепей памяти" силовики уже разогнали.

ЕС уже заявил о возможности новых санкций против Белоруссии из-за гибели Бондаренко. В заявлении представителя внешнеполитического ведомства ЕС говорится, что его смерть стала "возмутительным и постыдным следствием действий властей под руководством Лукашенко, которые не только подвергают своих граждан репрессиям, но и не ценят их жизни".