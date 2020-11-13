Китай поздравляет демократа Джо Байдена с победой на выборах президента в США, заявил в пятницу на брифинге представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге в Пекине в пятницу, на десятый день после выборов

New China TV / YouTube "Мы уважаем выбор американского народа и поздравляем Байдена и Харрис. Одновременно мы понимаем, что результаты выборов в США могут быть определены согласно американским правовым процедурам", - добавил Ван Вэньбинь

New China TV / YouTube

Китай поздравляет демократа Джо Байдена с победой на выборах президента в США, заявил в пятницу на брифинге представитель МИД КНР Ван Вэньбинь на брифинге в Пекине в пятницу, на десятый день после выборов, передает "Интерфакс".

"Мы уважаем выбор американского народа и поздравляем Байдена и Харрис. Одновременно мы понимаем, что результаты выборов в США могут быть определены согласно американским правовым процедурам", - добавил Ван Вэньбинь.

"Мы следим за реакцией на эти президентские выборы в США как внутри самих Соединенных Штатов, так и со стороны международного сообщества", - добавил чиновник.

Голосование на выборах президента Соединенных Штатов прошло 3 ноября. Большинство голосов подсчитаны, но официально результаты будут объявлены позднее. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили о победе кандидата от Демократической партии Джо Байдена на выборах президента. Сам Байден также назвал себя избранным президентом США. С победой на выборах его уже поздравили многие мировые лидеры.

Республиканец Дональд Трамп, пытавшийся переизбраться на второй президентский срок, поражение не признал и намерен в суде оспорить результаты голосования в нескольких штатах.

Китай был одной из немногих стран, которые до сих пор воздерживались от комментариев. Ранее Байдена с победой на выборах поздравили, в частности, лидеры Турции Тайип Эрдоган и Армении Армен Саркисян, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд, президенты Сербии Александр Вучич и Израиля Реувен Ривлин, наследный принц Абу-Даби Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян и премьер-министр Японии Ёсихидэ Суга.

Отметим, заявление Пекина прозвучало после того, как действующий президент США Дональд Трамп подписал указ о запрете с 11 января 2021 года американским юридическим и физическим лицам покупать ценные бумаги компаний, связанных с военно-промышленным комплексом Китая. По мнению Трампа, американские инвестиции позволяют Китаю укреплять свои оборонные возможности и "напрямую угрожать США".

Отношения Вашингтона и Пекина серьезно обострились после принятия Китаем решения о разработке собственного закона о национальной безопасности для Гонконга. Кроме этого, отношения двух стран усложняет еще целый ряд вопросов, включая проблемы двусторонней торговли.

Также президент Трамп систематически обвинял Пекин в недостаточных мерах по сдерживанию распространения коронавируса COVID-19. По мнению американского лидера, китайские власти могли добиться того, чтобы вирус не покинул их территорию, однако не стали этого делать.